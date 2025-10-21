Популярни
Куртоа защити поведението на Винисиус и нападна шефа на Ла Лига

  • 21 окт 2025 | 15:23
  • 1495
  • 4

По време на пресконференцията си преди мача с Ювентус вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа трябваше да отговаря на въпроси не само за предстоящия сблъсък в Шампионската лига, но и по други теми. Така той разкритикува президента на Ла Лига Хавиер Тебас за преместването на мача Виляреал - Барселона в Маями и същевременно защити съотборника си Винисиус Жуниор за провокативното му поведение при победата с 1:0 над Хетафе, когато бразилецът изкара два червени картона на противникови играчи.

Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята
Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

“Когато бях малък, мечтаех си да изиграя мач за Мадрид, така че това, че ще запиша моя мач номер 300 за клуба ме прави много горд. Юве не е в добра серия напоследък, но ще ни бъде сложно. Ще трябва да подходим добре и да покажем, че сме у дома, играейки интензивно. Така ще постигнем добър резултат. Намеците на Жоан Лапорта за съдийска помощ към нас? Лапорта казва това, което трябва да каже. Да не забравяме случая “Негреира”… Никога не съм забелязвал да ни помагат, а по-скоро обратното. Съдиите са хора и е възможно да допускат грешки. Не усещам да са ни подпирали.

Мача на Барселона в Маями? Това изкривява първенството. Лесно е да се говори за НБА, НФЛ… В НБА всеки отбор има по 82 мача, след което се играят плейофи, така че не се променя нищо. В НФЛ пък всички собственици на отборите са гласували по тази тема. В Ла Лига обаче са взели сами решението. То изкривява първенството и не взима предвид мнението на играчите. Трябва да имаме домакинства и гостувания. Има разлика между това да играеш на свой терен и навън. Да бъдеш гост в Ла Лига е много сложно, както беше за нас срещу Реал Сосиедад и Хетафе. Визитите на Виляреал са трудни.

Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями
Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

Не знам защо се изненадвате, че протестите на играчите се цензурират. Тебас отговаря публично, в социалните мрежи… Не съм виждал друг президент на футболна лига да говори така. Да го покриваш и да се опитваш да посочиш друга причина за нашия протест е цензура и манипулация, и то сериозни такива. Новото правило за задържането на топката? Не знам дали е най-належащата промяна. На вратарите ни дават само 8 секунди, но има играчи, които губят 30 секунди при изпълнение на тъч. Първо трябва да се променят други неща. Съгласен съм, че да бъдеш един милиметър в засада не ти дава предимство. Не знам как ВАР определя точния кадър. Не знам дали ще има повече голове, ако се провали правилото.

Винисиус пак се забърка в скандали, този път с играчите и треньора на Хетафе
Винисиус пак се забърка в скандали, този път с играчите и треньора на Хетафе

Поведението на Винисиус срещу Хетафе? Не му е лесно. Още като беше на 18 години, много от вас му се подиграваха. Не е направил нищо лошо, той влезе в игра и на него му скочиха. Нормално е да им отговаря. Те го търсеха от самото начало, като той подлуди противниците. Неговата реакция беше добра, а влизането му в игра ни ннаправи по-опасни. Съперниците го търсят и това е много несправедливо спрямо него. Той е чудесно момче, което трябва да продължи по своя път. Прави чудесен старт на сезона и очаквам повече от същото утре и в неделя. Невинаги е лесно, когато всички на стадиона те провокират и играчите да ти влизат остро. Той се подобрява и се учи да живее с конфликтите и заяжданията с противниците.

Диего Коща подлудяваше защитниците в Премиър лийг, защото правеше точно това. Ако Вини може да го прави, това е перфектно за нас. Важното е той да е концентриран и да показва своята игра, защото е сред най-добрите в света. Не ме интересува какво е поведението му към съперниците. Аз искам той да играе добре, да продължава да прави нещата добре, да бележи и да ни помага. Онзи ден не направи нищо лошо. Съперниците го търсеха и го провокираха, удряйки го без топка. При втория му жълт картон опонентът (Алекс Санкрис - б.р.) го изрита отзад и съдията защити Винисиус. Не бива да оставяме защитниците да ритат, когато не играят с топката. Така че вторият жълт картон беше повече от заслужен”, коментира Куртоа.

