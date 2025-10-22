Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Европейският гранд Реал Мадрид посреща италианския колос Ювентус в ключов двубой от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата ще се проведе на 22 октомври от 22:00 часа на легендарния стадион "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид. Главен съдия на мача ще бъде словенецът Славко Винчич, който ще ръководи този сблъсък между два от най-големите европейски клубове. Двубоят се очертава като един от най-интересните в този кръг на най-престижния клубен турнир в света. Италианците обаче са в сериозна криза и мадридчани със сигурност ще опитат да се възползват от това и да нанесат нова рана на своя опонент.

Реал Мадрид започна ударно новия сезон на Шампионската лига и заема втора позиция в груповата фаза с 6 точки от 2 изиграни мача, впечатляващ голов баланс от 7 вкарани и само 1 допуснат гол. Кралският клуб демонстрира отлична форма в турнира и победа срещу Ювентус би ги утвърдила като един от фаворитите за директно класиране в елиминационната фаза.

От друга страна, "Старата госпожа" се намира на 23-то място с едва 2 точки от първите си два мача, с равен голов баланс от 6 вкарани и 6 допуснати гола след две вълнуващи равенство. Италианците спешно се нуждаят от точки, за да подобрят позицията си и да запазят шансовете си за продължаване напред в турнира.

Реал Мадрид демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Белите" записаха с успех като гост срещу Леванте (4:1) на 23.09.2025, последвана от изненадваща загуба от градския съперник Атлетико Мадрид (2:5) на 27.09.2025. След това обаче отборът на Чаби Алонсо се завърна на победния път с убедителен успех срещу Кайрат (5:0) в Шампионската лига на 30.09.2025, победа над Виляреал (3:1) на 04.10.2025 и най-скоро - успех срещу Хетафе (1:0) на 19.10.2025.

Ювентус, от своя страна, се намира в криза с шест поредни мача без успех на сметката си. В последните си пет мача тимът записа четири последователни равенства и една загуба. "Бианконерите" завършиха наравно с Верона (1:1) на 20.09.2025, с Аталанта (1:1) на 27.09.2025, с Виляреал (2:2) в Шампионската лига на 01.10.2025 и с Милан (0:0) на 05.10.2025, преди да загубят от Комо (0:2) на 19.10.2025.

Тези съперници имат доста исторически сблъсъци помежду си. В последните пет меча между двата гранда, Реал Мадрид има предимство с три победи срещу две за Ювентус. Последната среща между отборите се състоя на 1 юли 2025 г. на "Хард Рок Стейдиъм" в рамките на Световното клубно първенство, където мадридчани победиха с 1:0 благодарение на гол на Гонсало Гарсия в 54-та минута. Преди това, през август 2023 г., Ювентус надделя с 3:1 в приятелски мач с голове на Мойс Кийн (1'), Тимъти Уеа (20') и Душан Влахович (90'), докато за Реал отбеляза Винисиус Жуниор (38'). През юли 2022 г. "Кралският клуб" спечели с 2:0 с голове на Карим Бензема от дузпа и Марко Асенсио (69'). Интересно е да се отбележи, че последната им среща в Шампионската лига беше през април 2018 г. на "Сантиаго Бернабеу", когато Ювентус победи с 3:1, но Реал продължи напред с общ резултат 4:3.