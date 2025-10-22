Популярни
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Европейският гранд Реал Мадрид посреща италианския колос Ювентус в ключов двубой от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата ще се проведе на 22 октомври от 22:00 часа на легендарния стадион "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид. Главен съдия на мача ще бъде словенецът Славко Винчич, който ще ръководи този сблъсък между два от най-големите европейски клубове. Двубоят се очертава като един от най-интересните в този кръг на най-престижния клубен турнир в света. Италианците обаче са в сериозна криза и мадридчани със сигурност ще опитат да се възползват от това и да нанесат нова рана на своя опонент.

Реал Мадрид започна ударно новия сезон на Шампионската лига и заема втора позиция в груповата фаза с 6 точки от 2 изиграни мача, впечатляващ голов баланс от 7 вкарани и само 1 допуснат гол. Кралският клуб демонстрира отлична форма в турнира и победа срещу Ювентус би ги утвърдила като един от фаворитите за директно класиране в елиминационната фаза.

От друга страна, "Старата госпожа" се намира на 23-то място с едва 2 точки от първите си два мача, с равен голов баланс от 6 вкарани и 6 допуснати гола след две вълнуващи равенство. Италианците спешно се нуждаят от точки, за да подобрят позицията си и да запазят шансовете си за продължаване напред в турнира.

Реал Мадрид демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Белите" записаха с успех като гост срещу Леванте (4:1) на 23.09.2025, последвана от изненадваща загуба от градския съперник Атлетико Мадрид (2:5) на 27.09.2025. След това обаче отборът на Чаби Алонсо се завърна на победния път с убедителен успех срещу Кайрат (5:0) в Шампионската лига на 30.09.2025, победа над Виляреал (3:1) на 04.10.2025 и най-скоро - успех срещу Хетафе (1:0) на 19.10.2025.

Ювентус, от своя страна, се намира в криза с шест поредни мача без успех на сметката си. В последните си пет мача тимът записа четири последователни равенства и една загуба. "Бианконерите" завършиха наравно с Верона (1:1) на 20.09.2025, с Аталанта (1:1) на 27.09.2025, с Виляреал (2:2) в Шампионската лига на 01.10.2025 и с Милан (0:0) на 05.10.2025, преди да загубят от Комо (0:2) на 19.10.2025.

Тези съперници имат доста исторически сблъсъци помежду си. В последните пет меча между двата гранда, Реал Мадрид има предимство с три победи срещу две за Ювентус. Последната среща между отборите се състоя на 1 юли 2025 г. на "Хард Рок Стейдиъм" в рамките на Световното клубно първенство, където мадридчани победиха с 1:0 благодарение на гол на Гонсало Гарсия в 54-та минута. Преди това, през август 2023 г., Ювентус надделя с 3:1 в приятелски мач с голове на Мойс Кийн (1'), Тимъти Уеа (20') и Душан Влахович (90'), докато за Реал отбеляза Винисиус Жуниор (38'). През юли 2022 г. "Кралският клуб" спечели с 2:0 с голове на Карим Бензема от дузпа и Марко Асенсио (69'). Интересно е да се отбележи, че последната им среща в Шампионската лига беше през април 2018 г. на "Сантиаго Бернабеу", когато Ювентус победи с 3:1, но Реал продължи напред с общ резултат 4:3.

