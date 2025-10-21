Президентът на Ла Лига се заяде с Реал Мадрид, Карвахал отново му отговори

Популярни
  • 21 окт 2025 | 19:37
  • 3327
  • 0

Словесната полемика между Реал Мадрид и президента на Ла Лига Хавиер Тебас продължава с пълна сила. Причината, както е известно, е решението срещата ВиляреалБарселона от испанския елит да се играе в Маями, което предизвика бурното недоволство на Кралския клуб и на останалите отбори в първентството. Футболистите от Ла Лига протестираха в началото на всеки мач от изминалия кръг, като демонстративно не играеха в първите 20-30 секунди.

Карвахал за мача на Барселона в Маями: Това е явна манипулация
Карвахал за мача на Барселона в Маями: Това е явна манипулация

Словесният сблъсък между двете страни започна вчера, когато капитанът на Реал Дани Карвахал разкритикува решението мачът между Виляреал и Барселона да се играе в Маями: "Струва ми се, че това е явно опорочаване на състезанието, което не позволява на всички отбори в Ла Лига да се състезават при равни условия. Смятам, че е от основно значение ние, играчите, клубовете и самата Лига, да бъдем справедливи. Трябва да се борим за нещо честно, а според мен това не е такова.“

Разбира се, Тебас защити решението на Ла Лига и не пропусна да "жегне" Реал Мадрид, като днес говори пред "El Chiringuito". "Смятам, че първенството не се опорочава. Това е една много изтънчена гледна точка. Според мен това, което наистина опорочаваше състезанието, бяха видеата на Реал Мадрид ТВ от миналия сезон, които очевидно имаха за цел да окажат натиск върху съдийския състав“, заяви президентът на Ла Лига, който по-рано през деня бе нападнат и от вратаря на Реал Тибо Куртоа.

Това пък предизвика нова реакция на Карвахал, който не пропусна да отговори на шефа на испанския футбол, този път в социалните мрежи: "Здравейте, господин Хавиер Тебас, нарушаването на правилника е опорочаване на състезанието. Можете да имате каквото си искате мнение за видеата на RMTV, но не можете да пренебрегвате факта, че гореспоменатото е нарушаване на правилата. Ще остане петно върху Вашето първенство, ако този мач се проведе. Хубав ден.“

