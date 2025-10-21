Реал Мадрид може да преотстъпи бразилски талант, на когото Чаби Алонсо въобще не разчита

От Реал Мадрид са готови да преотстъпят нападателя Ендрик в друг отбор по време на зимния трансферен прозорец и дори вече са започнали работа върху това, съобщава Фабрицио Романо. Причината е, че през този сезон бразилският талант няма нито една изиграна минута под ръководството на новия треньор Чаби Алонсо.

Още през лятото се говореше за възможността клубът да прати 19-годишния играч под наем за този сезон, но тогава самият той категорично отказал този вариант, предпочитайки да се бори за мястото си на “Сантиаго Бернабеу”. Според AS Ендрик продължава да държи на оставането си в Реал Мадрид, но, от друга страна, преотстъпването би му дало повече игрово време преди Мондиал 2026, на който талантливият футболист държи да играе с екипа на Бразилия.

🚨🇧🇷 Endrick, expected to leave Real Madrid on loan in January with talks already taking place.



The Brazilian wants to play more also ahead of World Cup 2026…



…and Real Madrid are understood to be open to a loan move for Endrick. 👀🔜 pic.twitter.com/dacH2q2vge — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025

В момента твърд първи избор на Алонсо за централен нападател е голмайсторът в чудесна форма Килиан Мбапе, а като негова резерва е използван Гонсало Гарсия, който от началото на сезона има само 105 игрови минути.

🚨 Endrick has gone 6 games without playing since his return from injury and more than 150 days without playing an official game. pic.twitter.com/xZDpgh00vM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2025

