Карвахал за мача на Барселона в Маями: Това е явна манипулация

Защитникът на Реал Мадрид Дани Карвахал заяви, че провеждането на мачове в чужбина лишава Ла Лига от справедливост. Барселона ще се изправи срещу Виляреал в Маями през декември, като се очаква окончателното одобрение от ФИФА. Виляреал ще бъде символичен домакин, но е много по-вероятно това да се усеща като домакински двубой за "каталунците", предвид феновете им по целия свят. Карвахал смята, че това създава дисбаланс и засяга честността на състезанието.

"Това е явна манипулация на шампионата, която не позволява на всички отбори от Ла Лига да се състезават на равни начала. Мисля, че е от съществено значение ние, самите играчи, клубовете и самата лига, да бъдем честни. Ще трябва да се борим за феърплей и не мисля, че с това ще го постигнем", заяви той пред "Teledeporte".

Играчите протестираха срещу решението в настоящия кръг от Ла Лига, като отказват да се движат през първите няколко секунди от всеки мач. УЕФА даде одобрение за провеждане на мача Виляреал - Барселона, както и за срещата от Серия А между Милан и Комо в Австралия през февруари следващата година.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин настоя, че решението е по "изключение" и не трябва да създава прецедент.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас заяви, че това е "историческа стъпка" и добави: "Разбираме и уважаваме опасенията, които това решение може да породи, но е важно да се постави в контекст: това е един мач от 380-те, които има през сезона. Ла Лига представлява милиони фенове по целия свят, включително много от тези, които страстно следят отборите си и заслужават шанс да ги видят на живо поне веднъж. Мачът е за това да доближим футбола си до тази глобална фенска база, без да се намалява удоволствие на тези, които му се наслаждават седмица след седмица на стадионите в цяла Испания".

Снимки: Gettyimages