Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Карвахал за мача на Барселона в Маями: Това е явна манипулация

Карвахал за мача на Барселона в Маями: Това е явна манипулация

  • 21 окт 2025 | 17:26
  • 216
  • 0
Карвахал за мача на Барселона в Маями: Това е явна манипулация

Защитникът на Реал Мадрид Дани Карвахал заяви, че провеждането на мачове в чужбина лишава Ла Лига от справедливост. Барселона ще се изправи срещу Виляреал в Маями през декември, като се очаква окончателното одобрение от ФИФА. Виляреал ще бъде символичен домакин, но е много по-вероятно това да се усеща като домакински двубой за "каталунците", предвид феновете им по целия свят. Карвахал смята, че това създава дисбаланс и засяга честността на състезанието.

"Това е явна манипулация на шампионата, която не позволява на всички отбори от Ла Лига да се състезават на равни начала. Мисля, че е от съществено значение ние, самите играчи, клубовете и самата лига, да бъдем честни. Ще трябва да се борим за феърплей и не мисля, че с това ще го постигнем", заяви той пред "Teledeporte".

Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола
Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола

Играчите протестираха срещу решението в настоящия кръг от Ла Лига, като отказват да се движат през първите няколко секунди от всеки мач. УЕФА даде одобрение за провеждане на мача Виляреал - Барселона, както и за срещата от Серия А между Милан и Комо в Австралия през февруари следващата година.

Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями
Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

Президентът на УЕФА Александър Чеферин настоя, че решението е по "изключение" и не трябва да създава прецедент.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас заяви, че това е "историческа стъпка" и добави: "Разбираме и уважаваме опасенията, които това решение може да породи, но е важно да се постави в контекст: това е един мач от 380-те, които има през сезона. Ла Лига представлява милиони фенове по целия свят, включително много от тези, които страстно следят отборите си и заслужават шанс да ги видят на живо поне веднъж. Мачът е за това да доближим футбола си до тази глобална фенска база, без да се намалява удоволствие на тези, които му се наслаждават седмица след седмица на стадионите в цяла Испания".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мареска: Не съм мениджър, който наказва играчите

Мареска: Не съм мениджър, който наказва играчите

  • 21 окт 2025 | 15:47
  • 643
  • 0
Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

  • 21 окт 2025 | 15:42
  • 614
  • 0
Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

  • 21 окт 2025 | 15:31
  • 4025
  • 0
Куртоа защити поведението на Винисиус и нападна шефа на Ла Лига

Куртоа защити поведението на Винисиус и нападна шефа на Ла Лига

  • 21 окт 2025 | 15:23
  • 3918
  • 7
Нови проблеми в Ливърпул

Нови проблеми в Ливърпул

  • 21 окт 2025 | 15:15
  • 2376
  • 0
Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

  • 21 окт 2025 | 14:43
  • 878
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 28910
  • 71
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 8228
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 9696
  • 0
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 13908
  • 2
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 21376
  • 41
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 459699
  • 16