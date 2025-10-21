Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

Докато вниманието е насочено към конфликта между Ла Лига и Асоциацията на испанските футболисти (AFE), „План Маями“ се сблъсква с нов проблем. Правителството вече два месеца разглежда жалба от Реал Мадрид, целяща да спре проекта за провеждане на мача от първенството между Виляреал и Барселона в САЩ. Вече беше обявено, че срещата от 17-ия кръг ще се проведе в Маями на 20 декември.

Висшият спортен съвет (CSD) поиска информация от Испанската футболна федерация (RFEF), за да установи дали има нарушение на нормативната уредба. От своя страна, федерацията поиска да получи повече документация по самата жалба. Докато случаят се бави заради бюрократични спънки, Реал Мадрид внесе втори документ в CSD със същите аргументи, настоявайки мачът да не се играе извън Испания.

С аргументация, идентична на тази в първата жалба, „белият“ клуб отново се обърна към CSD, който е спортният орган на правителството. Клубът настоява за бързо решение и ясна позиция по „План Маями“ на президента на Ла Лига Хавиер Тебас. Очаква се CSD да отговори скоро, но преди това трябва да бъдат изпълнени няколко процедурни стъпки, които се проточват.

На 6 октомври, още преди да получи втория документ от клуба на Флорентино Перес, CSD изпрати официално писмо до федерацията. В него се изискваше доклад дали провеждането на двубоя извън Испания представлява нарушение на правилниците на институцията. Тази подробна информация все още не е пристигнала в офисите на CSD, а само писмо от RFEF с искане за повече данни по жалбата, пише “Ас”.

Висшият спортен съвет трябва да определи дали има правомощия да разреши или да наложи вето на мача извън Испания. Първоначално се смяташе, че не е необходимо тяхното одобрение, но жалбата на Реал Мадрид принуди CSD да проучи случая и да провери своята компетентност – нещо, което Ла Лига отрича. Правителството търси в нормативната уредба на федерацията евентуални нарушения, свързани с „План Маями“.

Ще има официално становище от CSD по жалбите на Реал Мадрид, но едва след като разследването установи дали съществуват правни пречки за провеждането на мач от шампионата извън страната.