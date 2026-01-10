Флик успокои за Ламин Ямал и отсече: Мбапе е най-добрият нападател

Ханзи Флик говори в Джеда на пресконференцията преди финала за Суперкупата на Испания 2026 срещу Реал Мадрид. Наставникът на Барселона се изправя пред първия си финал през 2026 година и го прави, отправяйки няколко ясни послания, особено в три направления.

Флик потвърди добрите новини за Ямал и Олмо и призна за нуждата от ново попълнение в защита

Един от основните акценти беше позицията на дефанзивния халф, където Ерик Гарсия играеше ключова роля през последните седмици, докато срещу Атлетик не се завърна в центъра на защитата, за да бъде възстановена двойката Френки – Педри. Флик избегна да затвори вратата пред който и да е вариант и даде ясно да се разбере, че решението все още не е взето. Германецът оцени положително представянето на отбора в последния мач, но подчерта, че има повече алтернативи на масата.

„Много съм доволен от играта срещу Атлетик, но в крайна сметка имаме повече опции“, обясни той. В този смисъл потвърди, че както Френки де Йонг, така и Ерик, а дори и Жерард Мартин, имат реални шансове да започнат като титуляри.

Може да играе Френки, може да играе Ерик, Жерард прави страхотен сезон. Остава една тренировка и ще решим“, обобщи Флик. Той отново акцентира върху вътрешната конкуренция и значението на избора на най-подходящия профил според плана за мача.

Имаше и спокойствие около Ламин Ямал, който не започна като титуляр на полуфиналите, тъй като не е могъл да тренира в предходните дни заради вирус. Флик бе категоричен, когато бе попитан за състоянието на младия нападател: „Готов е да започне от първата минута“, увери той, разсейвайки всякакви съмнения относно участието му. Наставникът разшири посланието и към останалата част от състава, като подчерта, че почти всички играчи са на разположение.

„Всички футболисти сега са готови да бъдат титуляри или резерви“, отбеляза той, като същевременно приветства завръщането към групата — макар и само за сплотяване на отбора — на Гави и Андреас Кристенсен, които все още са в процес на възстановяване.

Накрая треньорът на Барселона не избегна въпроса за Килиан Мбапе. Флик открито призна влиянието на френския нападател и без колебание го постави на върха на световния футбол, въпреки че е голямата звезда на най-големия съперник. „В момента той е най-добрият нападател. Вкарал е изключително много голове и е футболист от световна класа“, заяви той.

Германецът подчерта, че спирането му няма да бъде индивидуална задача, а колективна, при запазване на собствения стил. „Ще адаптираме някои неща, както винаги правим. Но не специално заради Мбапе. Ние се фокусираме върху нашата философия, върху нашите идеи“, заключи Флик.

