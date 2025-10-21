Барселона е все по-близо до завръщане на „Камп Ноу“

Ръководството на Ла Лига обяви в понеделник програмата за 13-ия кръг от шампионата, в който Барселона ще посрещне Атлетик Билбао. Двубоят е насрочен за събота, 22 ноември, но стадионът, на който ще се проведе, все още не е окончателно определен.

Клубът работи усилено, за да може този мач да отбележи завръщането на отбора на „Спотифай Камп Ноу“. За целта е необходимо да бъде получено одобрение от Общината на Барселона за завършване на „Фаза 1Б“ от реконструкцията. Това включва пускането в експлоатация на страничната трибуна, което ще позволи на стадиона да приеме 45 401 зрители, заедно с вече достъпните сектори „Трибуна“ и „Гол Суд“.

Всичко зависи от това дали техническите експерти на общината и пожарната служба ще издадат необходимия лиценз за първоначална експлоатация, след като строителните дейности и изискваните корекции бъдат напълно завършени.

Ако разрешението не бъде получено навреме, мачът между Барселона и Атлетик ще се изиграе на Олимпийския стадион „Монтжуик“. Срещата се явява последна за тима на Ханзи Флик преди гостуването на Челси в Шампионската лига, което е насрочено за вторник, 25 ноември.

В случай че завръщането на „Спотифай Камп Ноу“ се отложи, следващите възможни дати са за домакинските мачове срещу Депортиво Алавес (29 или 30 ноември) и Атлетико Мадрид (2 или 3 декември).