Де Йонг: Треньори и съотборници отбелязваха, че съм недооценен в Барселона

В сряда Френки де Йонг подписа нов договор с Барселона миналата сряда, който ще го задържи в клуба до 2029 г. Нидерландецът, който е важна фигура в схемата на Ханзи Флик, възвърна най-добрата си форма след няколко сезона, в които беше критикуван от част от феновете на „блаугранас“.

Тежката финансова ситуация в клуба през последните години едва не костваше мястото на бившия играч на Аякс. Халфът беше един от най-високоплатените футболисти в отбора и един от тези с най-висока пазарна стойност. В определени моменти изглеждаше, че бъдещето му е по-скоро извън клуба, отколкото в него.

Както обаче обясни в интервю за „Ел Паис“, той никога не се е съмнявал: „Винаги ми е било ясно, че искам да остана в Барселона. Винаги съм бил щастлив тук, с отбора, с играта. Имаше период, в който напрежението беше по-голямо, както и друг момент, в който имаше хора в клуба, които искаха да ме продадат, за да изкарат пари. Мисля, че беше през лятото на 2023 г. или 2022 г., сега не си спомням добре.“

В този контекст Френки признава, че дори е разбирал позицията на клуба: „Клубът беше в труден икономически момент, а аз бях играч, който имаше висока цена. Но за мен беше ясно: исках да остана в Барселона. И бях уверен, че ако съм добре, ще играя. Винаги е било така. В крайна сметка, когато имаш договор, ако решиш, че искаш да останеш, оставаш. Затова не се страхувах“, обясни той.

Престоят му в Аякс също го е научил да живее с напрежението, въпреки че посочва, че разликата с Барселона е структурна. „Тук на всеки пет години има избори за президент. Така че е невъзможно да няма политика. Има кандидати, които искат да спечелят гласове и се нуждаят от медиите“, отбеляза той, описвайки среда, в която външният шум е неизбежен.

Към това напрежение се добави и несигурността, породена от контузиите му преди два сезона. Де Йонг призна, че това е бил един от най-тежките моменти в кариерата му в психическо отношение. Не ставало въпрос за страх, а за незнание какво ще се случи. „Обикновено, когато имаш контузия на подколянното сухожилие, знаеш, че възстановяването отнема между четири и шест седмици. Но тук никой не можеше да ми каже колко време ще отсъствам. Не знаех дали ще бъда така една година или, още по-лошо, дали ще трябва да се оперирам“, спомня си той. Това усещане го е преследвало дори при събуждане: „Първото нещо, което правех, когато се събудя, беше да видя как е“.

Той коментира и критиките, които е получавал през годините, приемайки ги като част от играта. „Хубавото на футбола е, че всеки може да има свое мнение. Има хора, които смятат, че Лео (Лионел Меси - б.р.) не е най-добрият... Никога не можеш да убедиш всички“, каза той с лекота. И добави: „Вярно е, че много съотборници и треньори винаги са казвали, че ако има недооценен играч, това съм аз“.

Накрая той се спря и на Ламин Ямал, като избегна бащинския тон и беше ясен за ролята си. „Ламин трябва да прави в живота си това, което смята, че трябва да прави. Моята отговорност е да му помагам на терена. А там той се справя добре“, подчерта Де Йонг.

Барселона е моята сбъдната мечта и искам да остана още дълго време, заяви Де Йонг