Флик: Надявам се Рафиня и Феран Торес да са готови за Ел Класико, Барселона ме промени напълно

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство в Шампионската лига на Олимпиакос. Разбира се, германският наставник бе питан и за драматичната победа в последните секунди срещу Жирона, при която бе изгонен с червен картон, заради което няма да може да води “блаугранас” в големия сблъсък с Реал Мадрид в Ла Лига.

За противника

“Те имат добра атака, статистиките показват, че са един от най-добрите отбори в атака. Достатъчно е да се види мачът срещу Арсенал, където имаха много положения. Трябва да сме внимателни в такива ситуации, те имат добри играчи и идея за игра, трябва да сме внимателни с тях”, започна наставникът на каталунците.

❗️Hansi Flick: "I already said that my gesture, which cost me the yellow card, was not against the referee. He decided to see it differently, that's how it is, I have to accept it." pic.twitter.com/jQZoLas3G8 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 20, 2025

За атмосферата в отбора

“В момента ситуацията е сложна и съм щастлив, че спечелихме 3 точки срещу Жирона. Беше много важно и това се видя в атмосферата на тренировката; хубаво е да се види това, точно от това се нуждаем. Имаме млад отбор и той се нуждае от това. Когато анализирахме мача срещу Жирона, говорихме за позициониране, за поддържане на правилната дистанция спрямо противника, и ако си далеч от нея, трябва да тичаш повече. Това е, което трябва да подобрим: трябва да намерим по-добро позициониране и оттам да оказваме натиск”.

Вижте скандалния жест на Флик, за който го наказаха за Ел Класико

За изгонването си срещу Жирона

“За мен има проблем след този мач, защото сега ни предстои Шампионската лига. Можем да поговорим за това в събота или след мача с Олимпиакос. Казах го след мача с Жирона: жестът ми не беше насочен срещу съдията, но той реши да го види по друг начин, а аз трябва да го приема.

🚨 Hansi Flick: "We hope that Ferran Torres and Raphinha can be at the Clásico. Ferran's scan was somewhat different, and playing tomorrow is a risk. On Thursday, we will see if he has improved." pic.twitter.com/SRRu5HTx76 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 20, 2025

За контузените

Надяваме се, че Феран Торес ще може да играе в Ел Класико, както и Рафиня. Това е, което очакваме. В крайна сметка, когато Феран се върна от националния отбор, видяхме, че ситуацията е малко трудна, не много, но трябва да минимизираме рисковете, а да играе утре би било рисковано. В четвъртък ще му направим още тестове и ще видим как се развива.

Рафиня ни липсва, защото за нас той беше много важен през миналия сезон. Да играем на това ниво е много добре за нас и, разбира се, той липсва. Трябва да се грижим за Марк Бернал, не сме убедени, че е на 100% готов за игра. Ще намерим мачове, в които да се върне, а освен това трябва да се подобрява в тренировките. Не е в най-добрата си форма за големите мачове, трябва да му помогнем да се подобри”.

🚨 Hansi Flick: "Barcelona has changed me, also emotionally. I love this club, but I don't like my grandson seeing me like on Saturday." pic.twitter.com/V8sJ45Yy0F — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 20, 2025

За личните емоции

“Вече не съм толкова нервен, може би емоциите ми не са същите като преди. Спомням си, че когато тренирах Байерн (Мюнхен), имаше кадри от мача, в който победихме Барса с 8:2, а аз никога не се усмихвах при осемте гола. Сега имам повече емоции; този клуб ме промени напълно. Мога да кажа, че обичам този клуб, обичам Барселона, обичам хората тук, това е невероятно и давам всичко от себе си за този клуб. Живея за клуба. Честно казано, не ми харесват тези неща, когато се виждам по телевизията, и не ми харесва внукът ми да ме вижда така, затова може би трябва да променя поведението си”.

Следвай ни:

Снимки: Imago