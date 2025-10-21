Барселона няма да пазарува през януари

Барселона няма намерение да привлича нови играчи през януарския трансферен прозорец.Това обяви лично президентът Жоан Лапорта по време на Общото събрание на клуба. Дори дългосрочната контузия на Гави няма да промени първоначалния план на каталунците. Спестените средства от неговата заплата ще бъдат използвани за частичното изтегляне на банковата гаранция, която беше необходима за регистрацията на нови играчи. Клубът ще си върне девет от общо 16-те милиона евро, инжектирани за тази цел. Така единствените нови попълнения за сезон 2025/26 остават Жоан Гарсия и Руни Барджи.

Докато клубът се стреми да се върне към правилото 1:1 за финансовия феърплей, ръководството изтъква като основен успех запазването на ядрото на отбора. Подновяването на договорите на Ламин Ямал, Педри, Рафиня, Кунде, Гави, Араухо, Кубарси, Де Йонг и Жерар Мартин се счита за ключово за поддържането на състава, спечелил дубъл (плюс Суперкупата) през миналия сезон. Отхвърлянето на сериозна оферта от Челси за Фермин Лопес също се приема като победа. Следващата цел е подновяването на договора на Ерик Гарсия, като клубът има намерение да започне преговори и с Феран Торес.

Треньорът Ханзи Флик разполага с почти по двама играчи за всяка позиция. Млади таланти като Дро и Тони Фернандес също вече получиха игрови минути през сезона и се очаква да имат все по-сериозна роля. Флик смята, че има достатъчно дълбок състав, което е добра новина за клуба, тъй като няма да се налага да прави допълнителни разходи през януари.

Горещият картоф на зимния трансферен прозорец ще бъде ситуацията с Тер Стеген. Вратарят търси изход от клуба, дори и под наем, за да има шанс да попадне в състава за Световното първенство следващото лято. За целта обаче той трябва първо да се възстанови напълно от операцията, която претърпя в края на юли.