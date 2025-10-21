Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона няма да пазарува през януари

Барселона няма да пазарува през януари

  • 21 окт 2025 | 02:38
  • 183
  • 0
Барселона няма да пазарува през януари

Барселона няма намерение да привлича нови играчи през януарския трансферен прозорец.Това обяви лично президентът Жоан Лапорта по време на Общото събрание на клуба. Дори дългосрочната контузия на Гави няма да промени първоначалния план на каталунците. Спестените средства от неговата заплата ще бъдат използвани за частичното изтегляне на банковата гаранция, която беше необходима за регистрацията на нови играчи. Клубът ще си върне девет от общо 16-те милиона евро, инжектирани за тази цел. Така единствените нови попълнения за сезон 2025/26 остават Жоан Гарсия и Руни Барджи.

Докато клубът се стреми да се върне към правилото 1:1 за финансовия феърплей, ръководството изтъква като основен успех запазването на ядрото на отбора. Подновяването на договорите на Ламин Ямал, Педри, Рафиня, Кунде, Гави, Араухо, Кубарси, Де Йонг и Жерар Мартин се счита за ключово за поддържането на състава, спечелил дубъл (плюс Суперкупата) през миналия сезон. Отхвърлянето на сериозна оферта от Челси за Фермин Лопес също се приема като победа. Следващата цел е подновяването на договора на Ерик Гарсия, като клубът има намерение да започне преговори и с Феран Торес.

Треньорът Ханзи Флик разполага с почти по двама играчи за всяка позиция. Млади таланти като Дро и Тони Фернандес също вече получиха игрови минути през сезона и се очаква да имат все по-сериозна роля. Флик смята, че има достатъчно дълбок състав, което е добра новина за клуба, тъй като няма да се налага да прави допълнителни разходи през януари.

Горещият картоф на зимния трансферен прозорец ще бъде ситуацията с Тер Стеген. Вратарят търси изход от клуба, дори и под наем, за да има шанс да попадне в състава за Световното първенство следващото лято. За целта обаче той трябва първо да се възстанови напълно от операцията, която претърпя в края на юли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

  • 20 окт 2025 | 21:43
  • 655
  • 0
Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

  • 20 окт 2025 | 21:40
  • 2640
  • 0
Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

  • 20 окт 2025 | 21:21
  • 499
  • 0
Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

  • 20 окт 2025 | 21:07
  • 3787
  • 2
Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

  • 20 окт 2025 | 20:49
  • 3428
  • 0
Защитник на Евертън ще се подложи на операция

Защитник на Евертън ще се подложи на операция

  • 20 окт 2025 | 20:25
  • 1841
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 8065
  • 6
Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 18490
  • 37
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 21682
  • 19
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 23936
  • 25
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 21832
  • 23
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 29647
  • 57