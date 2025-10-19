Милионите, които Барселона дължи

Барселона представи своите финансови отчети пред Общото събрание на членовете на клуба за одобрение на приключилата финансова година и бюджета за предстоящия сезон. Както се очакваше, делегатите дадоха съгласието си и по двете точки, въпреки възникналите въпроси относно проблеми като загубата на стойност на BLM и огромния дълг, който продължава да тежи на каталунския клуб.

Една от най-значимите части на този дълг се отнася до предстоящи плащания към други клубове за трансфери на играчи, които в момента са част от отбора на Ханзи Флик, както и на такива, които вече не са в състава. Общият дълг на Барселона за трансфери възлиза на 159 милиона евро, от които 140 милиона трябва да бъдат изплатени в краткосрочен план, тоест през настоящия сезон. За да се разбере мащабът на тази сума, през миналата година клубът е трябвало да покрие плащания по същото перо на стойност 45 милиона евро.

Най-големите задължения

Сумите привличат внимание както с размера си, така и с времето, когато са извършени сделките. През лятото на 2022 г. Барселона направи сериозна инвестиция с привличането на Роберт Левандовски, Рафиня и Жул Кунде на обща стойност 150 милиона евро. Въпреки това, към днешна дата клубът все още не е изплатил дори половината от тази сума, макар да са изминали повече от две години. Остават за плащане 77 милиона: 42 за Рафиня, 25 за Кунде и още 10 за Левандовски. Друг пример е Дани Олмо, за когото тази година трябва да бъдат платени 18 милиона, като испанският национал беше взет през лятото на 2024 г.

Случаят с Витор Роке

Друг интересен случай е този с Витор Роке. Бразилският нападател беше закупен през 2023 г. от Атлетико Паранензе за 30 милиона евро. Година по-късно Барселона го продаде на Палмейрас за 25 милиона, запазвайки процент от състезателните му права. Въпреки това каталунският клуб все още дължи на бразилските си колеги 17 милиона евро – сума със значителна тежест.

Икономически усилия

Барселона ще трябва да положи значителни усилия, за да се справи с всички тези задължения. Spotify Камп Ноу не генерира очакваните приходи, тъй като първият отбор все още не играе мачовете си на стадиона, което води до сериозен спад в оборота на клуба. Краткосрочният дълг от 140 милиона евро е почти тройно по-голям от този, отчетен през предходната финансова година, когато дължимата сума за същия период е била 45 милиона.