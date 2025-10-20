Популярни
  Фермин Лопес: Скоро Барселона ще се завърне към най-добрата си версия

  • 20 окт 2025 | 15:14
  • 475
  • 0
Атакуващият полузащитник на Барселона Фермин Лопес е оптимист, че скоро тимът ще се завърне към убедителните си игри и победи. Юношата на клуба очаква интересна седмица, през която първо във вторник отборът приема Олимпиакос в Шампионската лига, а след това в неделя гостува на Реал Мадрид в Ел Класико. Фермин беше на официалната пресконференция преди срещата с гърците, което подсказва, че вероятно ще е титуляр. Ето какво заяви испанският национал по редица теми.

Последните резултати на отбора
Това е процес. Мисля, че не се намираме във формата, в която бихме искали, но сезонът е дълъг. Отборът е винаги единен, иска да се подобрява и да работи. Сигурен съм, че скоро ще се върнем към най-добрата си версия. Няма как да доминираме през целия мач и да играем еднакво през всичките 90 минути, защото и противникът играе. Трябва да се подобрим, но някои моменти просто са част от фазите на играта.

Ключова седмица
Предстои хубава седмица. Не знам дали ще бъда титуляр – това решава треньорът. Важното е да вземем по три точки и в двата мача.

Предизвикателството във вторник
Ще бъде много труден мач срещу Олимпиакос, все пак това е Шампионска лига. След загубата от ПСЖ трябва да изиграем добър двубой и да победим.

Слуховете за продажба през лятото
Бях много спокоен, защото винаги съм мислел да остана в Барселона. Появиха се много неща, които не мога да контролирам, но важното е, че вече са минало и съм тук. Винаги съм се чувствал важен – и като титуляр, и като резерва. Ще правя това, което наставникът поиска, за да бъде отборът по-добър.

Позицията му на терена и в какво състояние е
Треньорът винаги изисква най-доброто от мен – да пресирам, да играя просто, да правя пробиви. Опитвам се да давам всичко от себе си, независимо дали съм на крилото или в средата на терена. Физически се чувствам добре – онзи ден успях да изиграя 45 минути. Готов съм да започна като титуляр или да вляза като резерва, треньорът знае това и той ще реши.

Промените в стила на игра
Аз не решавам как играе отборът, но мисля, че това, което треньорът иска, е най-доброто за нас. В момента може би не сме в най-добрата форма, но вярвам, че с време и работа ще се върнем на нивото от миналия сезон. Дефанзивната фаза е работа на всички, включително и на тези, които пресират отпред. Знаем какъв е планът на треньора и ще се опитаме да пресираме отново, както преди.

Ламин Ямал
Познавам го от дете. Той е най-добрият в света за възрастта си и всички ще говорят за него, ще се опитват да го притискат. Той обаче е спокоен, много зрял, а ние също се стараем да му помагаме. Ако той е добре, и ние ще сме добре.

