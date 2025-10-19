Популярни
УЕФА се опита да изхвърли Барселона от Шампионската лига, заяви Лапорта

  • 19 окт 2025 | 17:46
  • 1818
  • 4

Президентът на Барселона Жоан Лапорта твърди, че клубът е бил сериозно застрашен от изключване от настоящото издание на Шампионската лига поради нарушения на Финансовия феърплей (FFP). Босът разкри за конфликта на клуба с европейската футболна федерация по време на редовното Общо събрание на клуба днес (неделя), където беше представен финансовият бюджет за сезон 2025-2026.

„УЕФА искаше да ни накаже, като не ни позволи да играем в следващата Шампионска лига - заяви Лапорта. - Фактът обаче, че Барселона не е акционерно дружество и не може да увеличи акционерния си капитал, беше един от аргументите, които използвахме, за да намали УЕФА глобата за нарушаване на Финансовия феърплей от 60 милиона на 15 милиона евро. Те също така искаха да ни наложат санкция, като не ни позволят да участваме в Шампионската лига.“

Освен това Лапорта засегна въпроса за провеждането на мача от Ла Лига срещу Виляреал в Маями, САЩ, подчертавайки финансовите ползи, които клубът ще извлече от подобен ход.

„Не ни харесва да играем толкова далеч, но както каза бившият президент Гаспарт, е необходимо да си осигурим нетипични приходи. Деко и Флик са първите, които искат да поддържат добрата физическа форма на играчите, но те отиват в Саудитска Арабия (бел. ред. за Суперкупата на Испания), за да спечелят пари, които иначе не биха получили. И в Маями е абсолютно същото. Ла Лига ще спечели, а с нея и всички останали отбори, допълнителни приходи, но Барселона и Виляреал, които са отборите, които играят, ще спечелят най-много“, добави шефът на каталунците.

Милионите, които Барселона дължи
Милионите, които Барселона дължи
