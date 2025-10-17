Барселона поднови сътрудничеството си със своя основен спонсор

От Барселона официално обявиха удължаването на сътрудничеството си със своя основен спонсор “Спотифай”, което започна през 2022 година. Новият договор между двете страни е до 2030-а, като освен това стрийминг платформата за музика ще запази правата си върху името на “Камп Ноу” до 2034-та.
“След три години на успешно сътрудничество Барселона и “Спотифай” се споразумяха да удължат своя спонсорски договор до 2030-а по отношение на екипите на мъжкия и дамския състав за мачовете и тренировките на футболния клуб. Правата за името на “Спотифай Камп Ноу” ще останат гарантирани до 2034-та, докато стадионът, в сърцето на комплекса “Еспаи Барса”, продължава да бъде трансформиран във водещо съоръжение за спорт и забавление. Както Барса, така и “Спотифай”, са глобални марки със стотици милиони фенове по света. Това партньорство позволява и на двата бранда да разширят присъствието си на стратегически пазари и да създадат взаимни синергии с международен досег, свързвайки се с нови аудитории и затвърждавайки глобалния си изглед.
Бяха създадени паметни моменти и инициативи след началото на сътрудничеството между Барселона и “Спотифай” през 2022-ра както за феновете, така и за музикалните изпълнители, преминавайки отвъд бариерите на спортното спонсорство, което направи връзката между футбола и музиката да отеква по света. Удължаването на партньорството още повече подсилва общата цел за проучването на нови начини за привличането на футболни и музикални фенове, промотирайки уникални глобални преживявания. С предстоящото завръщане на “Спотифай Камп Ноу” и отличното поколение на млади таланти Барселона и “Спотифай” заедно гледат към бъдещето, за да оформят нова и обещаваща ера за клуба и неговата глобална общност", гласи изявлението на клуба.