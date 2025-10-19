Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Вижте скандалния жест на Флик, за който го наказаха за Ел Класико

Вижте скандалния жест на Флик, за който го наказаха за Ел Класико

  • 19 окт 2025 | 08:43
  • 3463
  • 2

Ханзи Флик, който неведнъж е обещавал да се въздържа от коментари за съдиите, този път не успя да удържи на думата си.

След спорно решение на един от най-противоречивите арбитри в Испания – Хесус Хил Мансано, германският треньор на Барселона бе изгонен с червен картон в края на първото полувреме. Вместо да запази спокойствие, Флик избухна, напусна резервната скамейка и продължи да гледа срещата от тунела, видимо разгневен.

Барселона спечели с 2:1 над Жирона благодарение на гол на Роналд Араухо, но радостта от победата бе засенчена от поведението на Флик. Треньорът отпразнува попадението с жест, насочен към съдията, който бе възприет като обиден и неприличен.

Последиците не закъсняха – наказанието е тежко, но очаквано:

Ханзи Флик няма да има право да води Барселона в предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Сантяго Бернабеу“.

Снимки: Imago

