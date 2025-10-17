Настъпи важен ден за завръщането на Барселона на “Камп Ноу”

След дълго чакане, продължило седмици наред, днес Барселона най-после ще получи първото разрешително от градската управа за частичното отваряне на реновирания “Камп Ноу”, съобщават каталунските медии.

След като клубът коригира редица грешки, открити при досегашните инспекции, градският съвет ще издаде лиценз за фаза “1А” от реконструкцията на стадиона. Това означава, че Барселона ще може да приема мачове на “Камп Ноу” с капацитет от 27 хиляди зрители на първите две нива на основната трибуна, както и на южната. Въпреки това очакванията са клубът да не прибързва със завръщането си в своя дом. Вместо това оттам ще изчакат да получат разрешително и за етап “1B” от своята реконструкция, когато ще може да играе своите домакинства пред 45 хиляди зрители.

🚨 Sources from the Barcelona City Council say that today they will grant the first occupancy license for the opening of the Spotify Camp Nou.



For Phase 1A, it will come with 27,000 spectators. Barça will continue at Montjuïc and await the license for Phase 1B to return with… pic.twitter.com/4TndyV8ceR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2025

За целта работният процес на съоръжението продължава с пълна сила, като към момента прогнозата за получаването на втория лиценз е за средата на ноември. Ако това се случи, много е вероятно първият мач на Барселона обратно на “Камп Ноу” да бъде на 22 ноември срещу Атлетик Билбао. Дотогава тимът ще продължи да играе своите домакинства на “Монтжуик”, който може да остане и стадионът за мачовете в Шампионската лига, ако УЕФА не направи изключение и не позволи на каталунците да сменят заявеното съоръжение преди края на основната фаза на турнира през януари.

