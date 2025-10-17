Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Отборите в Ла Лига обмислят протест заради мача на Виляреал и Барселона в Маями

Отборите в Ла Лига обмислят протест заради мача на Виляреал и Барселона в Маями

  • 17 окт 2025 | 18:02
  • 1808
  • 0
Отборите в Ла Лига обмислят протест заради мача на Виляреал и Барселона в Маями

Футболистите от испанския елит сериозно обмислят да изразят своя протест срещу решението на Ла Лига мачът между Виляреал и Барселона да се играе в Маями, съобщава ексклузивно радио COPE.

Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями
Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

Според информацията капитаните на тимовете в елита са комуникирали помежду си и са обсъдили идеята да спрат играта за кратко в началото на мачовете от предстоящия кръг в знак на недоволство.

Ако капитаните на 20-те отбора постигнат съгласие, по което се работи в момента, началните минути на срещите от предстоящия 9-и кръг ще бъдат забавени с между 20 и 30 секунди. Първият такъв мач ще бъде Овиедо - Еспаньол още днес - след няколко часа.

Идеята е мачовете да бъдат спрени за около половин минута веднага след първия съдийски сигнал. Това ще бъде начинът играчите и отборите да изразят недоволството си от начина, по който се развиват събитията около планирания мач в Маями. Така ще се демонстрира единството на футболистите и да се изпрати ясно послание към останалата част от футболния свят.

Според информацията на COPE, сред играчите цари огромно възмущение относно намерението двубоят между "жълтата подводница" и каталунците на 20 декември да се проведе в Маями. Ако в следващите часове капитаните на 20-те отбора от Ла Лига се споразумеят, ще има спиране в началото на всеки мач като форма на протест, като почти всички подкрепят инициативата.

Обвиниха Барселона, Виляреал и Ла Лига, че бягат от важна среща
Обвиниха Барселона, Виляреал и Ла Лига, че бягат от важна среща

От Асоциацията на испанските футболисти (AFE) вече излязоха с официално комюнике, в което изразиха недоволството си. От там уточниха, че не са против самия мач, но се чувстват пренебрегнати и се оплакват от липсата на прозрачност, уважение и последователност от страна на Ла Лига по този въпрос.

Решението мачът да бъде игран в Маями предизвика куп критики от ФИФА и УЕФА, както и от представители на Барселона като треньора на каталунците Ханзи Флик и халфа Френки Де Йонг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Аморим: Трябва да докажем, че сме готови да печелим големи мачове

Аморим: Трябва да докажем, че сме готови да печелим големи мачове

  • 17 окт 2025 | 15:50
  • 3721
  • 1
Себайос няма да играе срещу Хетафе и е под въпрос за Ювентус и Ел Класико

Себайос няма да играе срещу Хетафе и е под въпрос за Ювентус и Ел Класико

  • 17 окт 2025 | 15:50
  • 476
  • 0
Потвърдено: Пулишич е поредният контузен в Милан след паузата

Потвърдено: Пулишич е поредният контузен в Милан след паузата

  • 17 окт 2025 | 15:24
  • 522
  • 0
Барселона официално получи така чаканото първо разрешително за “Камп Ноу”

Барселона официално получи така чаканото първо разрешително за “Камп Ноу”

  • 17 окт 2025 | 15:13
  • 2513
  • 0
Ямал спира да дава автографи, ще ги продава

Ямал спира да дава автографи, ще ги продава

  • 17 окт 2025 | 15:09
  • 1501
  • 4
В Дортмунд не са притеснени от интереса на други клубове към техен ключов защитник

В Дортмунд не са притеснени от интереса на други клубове към техен ключов защитник

  • 17 окт 2025 | 14:55
  • 688
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 21274
  • 43
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 25660
  • 16
11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

  • 17 окт 2025 | 18:49
  • 325
  • 0
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 34039
  • 84
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 24305
  • 29
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 21167
  • 18