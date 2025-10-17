Отборите в Ла Лига обмислят протест заради мача на Виляреал и Барселона в Маями

Футболистите от испанския елит сериозно обмислят да изразят своя протест срещу решението на Ла Лига мачът между Виляреал и Барселона да се играе в Маями, съобщава ексклузивно радио COPE.

Според информацията капитаните на тимовете в елита са комуникирали помежду си и са обсъдили идеята да спрат играта за кратко в началото на мачовете от предстоящия кръг в знак на недоволство.

Ако капитаните на 20-те отбора постигнат съгласие, по което се работи в момента, началните минути на срещите от предстоящия 9-и кръг ще бъдат забавени с между 20 и 30 секунди. Първият такъв мач ще бъде Овиедо - Еспаньол още днес - след няколко часа.

Идеята е мачовете да бъдат спрени за около половин минута веднага след първия съдийски сигнал. Това ще бъде начинът играчите и отборите да изразят недоволството си от начина, по който се развиват събитията около планирания мач в Маями. Така ще се демонстрира единството на футболистите и да се изпрати ясно послание към останалата част от футболния свят.

Според информацията на COPE, сред играчите цари огромно възмущение относно намерението двубоят между "жълтата подводница" и каталунците на 20 декември да се проведе в Маями. Ако в следващите часове капитаните на 20-те отбора от Ла Лига се споразумеят, ще има спиране в началото на всеки мач като форма на протест, като почти всички подкрепят инициативата.

От Асоциацията на испанските футболисти (AFE) вече излязоха с официално комюнике, в което изразиха недоволството си. От там уточниха, че не са против самия мач, но се чувстват пренебрегнати и се оплакват от липсата на прозрачност, уважение и последователност от страна на Ла Лига по този въпрос.

Решението мачът да бъде игран в Маями предизвика куп критики от ФИФА и УЕФА, както и от представители на Барселона като треньора на каталунците Ханзи Флик и халфа Френки Де Йонг.