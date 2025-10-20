Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

Швейцарският диагонал на новия-стар победител в турнира за efbet Суперкупа на България 2025 Левски София Юлиан Вайзиг коментира след спечеления финал срещу Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма, че в крайна сметка са ги пречупили и са стигнали до победата. Ето още какво сподели Вайзиг след успеха:
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България
"Мисля, че основното за победата беше, че продължавахме да натискаме до край и се борихме. И публиката беше много ключова. В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата."
Николай Желязков: Невероятна победа, за нас бе чест да спечелим срещу отбор с Матей Казийски
"Със сигурност не съм си представял, че ще играя срещу Матей Казийски. Беше чест за мен."
Светослав Гоцев: 33.33% от това, което сме си поставили като цел, вече сме го постигнали
"Да, бях болен два пъти през последните седмици и пропуснах много тренировки, но всички в Левски са много добронамерени и нямам никакви проблеми. Всичко е много добре."
Гордан Люцканов: Публиката ни върна хъса и желание, за да вземем мача
"Това, което видях като ниво тук, ми хареса много. Бях изненадан колко популярен е волейбола тук. В Швейцария става все по-популярен, но тук е... има много луди фенове."
Дамян Колев пред Sportal.bg: Може би започнахме по-нервно, но успяхме да влезем добре в мача и накрая се поздравихме с победата
Снимки: Борислав Трошев