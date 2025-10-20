Популярни
  3. Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

  • 20 окт 2025 | 00:40
  • 165
  • 0

Швейцарският диагонал на новия-стар победител в турнира за efbet Суперкупа на България 2025 Левски София Юлиан Вайзиг коментира след спечеления финал срещу Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма, че в крайна сметка са ги пречупили и са стигнали до победата. Ето още какво сподели Вайзиг след успеха:

"Мисля, че основното за победата беше, че продължавахме да натискаме до край и се борихме. И публиката беше много ключова. В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата."

"Със сигурност не съм си представял, че ще играя срещу Матей Казийски. Беше чест за мен."

"Да, бях болен два пъти през последните седмици и пропуснах много тренировки, но всички в Левски са много добронамерени и нямам никакви проблеми. Всичко е много добре."

"Това, което видях като ниво тук, ми хареса много. Бях изненадан колко популярен е волейбола тук. В Швейцария става все по-популярен, но тук е... има много луди фенове."

Снимки: Борислав Трошев

