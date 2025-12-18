MVP Калоян Балабанов: Взехме своето, но не показахме добър волейбол

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) се завърнаха на победния път в Супер Волей, след като надиграха Дунав (Русе) с 3:0 гейма в мач от десети кръг.

Отличеният за MVP Калоян Балабанов говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че със съотборниците му са взели своето, въпреки колебанията - проблем, с който се борят от началото на сезона. Също така, че отличието за целия отбор.

"Въпреки че победихме с 3:0 гейма, не показахме добър волейбол. За жалост този проблем не се проявява за първи път. Имаме го, може би, от началото на сезона. След силен първи гейм следва спад, след като водим с комфортна преднина, допускаме да ни настигнат. Опитваме се да работим върху това всеки ден и вярвам, че ще даде резултат. Радвам се, че все пак съумяхме да вземем своето."

"Предполагам, че съм успял да помогна на отбора максимално за тази победа. Отличието е за целия отбор", споделя асът за получената награда.

"Очаквам да е здрава битка до последно", споделя Балабанов очакванията си за дербито с Локомотив.

"До преди мача с ЦСКА се представяхме доста добре, след него - на приливи и отливи. Но работим върху това усърдно и вярвам, че с момчетата ще си върнем формата", завърши посрещачът.

