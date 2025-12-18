Популярни
MVP Калоян Балабанов: Взехме своето, но не показахме добър волейбол

  • 18 дек 2025 | 14:04
  • 234
  • 0

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) се завърнаха на победния път в Супер Волей, след като надиграха Дунав (Русе) с 3:0 гейма в мач от десети кръг.

Отличеният за MVP Калоян Балабанов говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че със съотборниците му са взели своето, въпреки колебанията - проблем, с който се борят от началото на сезона. Също така, че отличието за целия отбор.

Нефтохимик се върна към победите след успех срещу Дунав
Нефтохимик се върна към победите след успех срещу Дунав

"Въпреки че победихме с 3:0 гейма, не показахме добър волейбол. За жалост този проблем не се проявява за първи път. Имаме го, може би, от началото на сезона. След силен първи гейм следва спад, след като водим с комфортна преднина, допускаме да ни настигнат. Опитваме се да работим върху това всеки ден и вярвам, че ще даде резултат. Радвам се, че все пак съумяхме да вземем своето."

"Предполагам, че съм успял да помогна на отбора максимално за тази победа. Отличието е за целия отбор", споделя асът за получената награда.

"Очаквам да е здрава битка до последно", споделя Балабанов очакванията си за дербито с Локомотив.

"До преди мача с ЦСКА се представяхме доста добре, след него - на приливи и отливи. Но работим върху това усърдно и вярвам, че с момчетата ще си върнем формата", завърши посрещачът.

Снимки: Startphoto

