Монтана разгроми Славия

Волейболистите на Монтана разгромиха аутсайдера Славия с 3:0 (25:20, 25:17, 25:13) в мач от 10-ия кръг в efbet Супер Волей, който се игра в зала “Младост”.

Възпитаниците на Даниел Пеев показаха категорично по-добра игра и нямаха проблеми с категоричния успех.

Полският диагонал Кристиян Валчак заби 15 точки (3 блока, 43% ефективност в атака - +10) за победата на Монтана.

Александър Митков добави още 11 точки (2 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака, 20% перфектно и 50% позитивно посрещане - +4).

Бразилският център Бруно Рубо се отличи с 9 точки (1 ас, 4 блока, 67% ефективност в атака - +7).

Димитър Чавдаров (2 блока) и Борис Китов (1 блок) записаха по 7 точки за Славия.

Монтана постигна 5-а победа от началото на сезона и с актив от 13 точки (5 победи, 5 загуби) е на 6-а позиция във временното класиране.

Славия допусна 8-о поражение и с актив от 2 точки (1 победа, 8 загуби) е на последната 11-а позиция.

МОНТАНА - СЛАВИЯ 3:0 (25:20, 25:17, 25:13)

МОНТАНА: Виктор Жеков 2, Кристиян Валчак 15, Александър Митков 11, Николай Стефанов 5, Бруно Рубо 9, Павел Душков 8 - Калоян Бетев-либеро (Иван Антонов, Стефан Узунов 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 1, Георги Костадинов 3, Дейвид Барутов 6, Борис Китов 7, Димитър Чавдаров 7, Константин Динов 5 - Христо Колев-либеро (Апостол Боянов 1, Даниел Йеней 1, Обарайън Макуние)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.