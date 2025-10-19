Популярни
Николай Желязков: Невероятна победа, за нас бе чест да спечелим срещу отбор с Матей Казийски

  • 19 окт 2025 | 22:17
  • 1475
  • 0

Шампионът Левски София победи вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) в спор за efbet Суперкупа на България 2025, който се игра пред пълна зала "Левски София".

Треньорът на Левски Николай Желязков бе много щастлив след успеха над Локомотив Авиа, след който тимът му спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

"Невероятна победа, изключително съм щастлив от факта, че успяхме да спечелим пореден трофей с нов отбор. Откакто съм в Левски, това ни е шеста купа", бяха първите дни на специалиста.

"В първия гейм водехме до края, направихме някои грешки, можеше да спечелим, но трябва да отчетем някои невероятни атаки на Матей. Успяхме да победим отбор с изключителни състезатели и с Казийски. За нас е чест, че играхме срещу него", каза още треньорът на шампионите.

"Подготвихме се много добре тактически за тази среща, дори да прозвучи нескромно, и съм доволен, че планът сработи добре. Изпуснахме ситуации, които знаехме как ще се развият, но така става във волейбола", анализира той.

"Този отбор има къде да се развие, ние можем да покажем още много, със сигурност. С контузиите, болестите, кратката подготовка, този успех има огромна тежест", завърши Николай Желязков.

Снимки: Борислав Трошев

