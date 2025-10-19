Гордан Люцканов MVP на Суперкупата на България

Завърналият се в отбора на Левски София Гордан Люцканов беше избран за Най-полезен играч (MVP) на турнира на efbet Суперкупа на България 2025.

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Преди малко "сините" спечелиха трофея за трета поредна година, след като надиграха Локомотив Авиа (Пловдив), с Матей Казийски в състава, с 3:1 гейма на финала на турнира тази вечер в собствената си зала.

Николай Желязков: Невероятна победа, за нас бе чест да спечелим срещу отбор с Матей Казийски

Люцканов изигра два много силни мача - вчера на полуфинала срещу Берое 2016 (Стара Загора) и в днешния финален двубой, в който реализира 24 точки за победата.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев