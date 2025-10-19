Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски - Играч на публиката на efbet Суперкупа на България 2025

Матей Казийски - Играч на публиката на efbet Суперкупа на България 2025

  • 19 окт 2025 | 22:15
  • 743
  • 1

Големият Матей Казийски напълно логично беше избран за Играч на публиката на турнира на efbet Суперкупа на България 2025 в анкетата в социалните мрежи на Националната Волейболна Лига (НВЛ).

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Преди малко Казийски и съотборниците му от Локомотив Авиа (Пловдив) загубиха от Левски София с 1:3 гейма на финала на турнира.

Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България
Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България

Въпреки това, Матей Казийски, който игра на клубно ниво в България за първи път от 20 години насам, беше заринат от фенската любов в залата.

Матей Казийски: Браво на Левски, заслужаваха победата!
Матей Казийски: Браво на Левски, заслужаваха победата!
Снимки: Борислав Трошев

