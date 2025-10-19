Матей Казийски - Играч на публиката на efbet Суперкупа на България 2025

Големият Матей Казийски напълно логично беше избран за Играч на публиката на турнира на efbet Суперкупа на България 2025 в анкетата в социалните мрежи на Националната Волейболна Лига (НВЛ).

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Преди малко Казийски и съотборниците му от Локомотив Авиа (Пловдив) загубиха от Левски София с 1:3 гейма на финала на турнира.

Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България

Въпреки това, Матей Казийски, който игра на клубно ниво в България за първи път от 20 години насам, беше заринат от фенската любов в залата.

Матей Казийски: Браво на Левски, заслужаваха победата!

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев