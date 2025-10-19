Матей Казийски - Играч на публиката на efbet Суперкупа на България 2025

Големият Матей Казийски напълно логично беше избран за Играч на публиката на турнира на efbet Суперкупа на България 2025 в анкетата в социалните мрежи на Националната Волейболна Лига (НВЛ).
Преди малко Казийски и съотборниците му от Локомотив Авиа (Пловдив) загубиха от Левски София с 1:3 гейма на финала на турнира.
Въпреки това, Матей Казийски, който игра на клубно ниво в България за първи път от 20 години насам, беше заринат от фенската любов в залата.
Снимки: Борислав Трошев