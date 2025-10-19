Найден Найденов: Изпуснахме шансовете си

Шампионът Левски София победи вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) в спор за efbet Суперкупа на България 2025, който се игра пред пълна зала "Левски София".

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов заяви след загубата на тима му във финала за Суперкупата на България от Левски с 1:3 гейма, че съперникът се е справил в тежки ситуации.

"Това беше едно от разковничетата, че те успяха в тежки ситуации да ги спечелят, а ние пропуснахме шансовете, които имахме. В тези моменти те ни превъзхождаха", каза Найденов.

"Изпуснахме моментите си, в които трябваше да обработим важни топки. Успявахме да се организираме добре. Имахме своите възможности. Те играха невероятно", добави наставникът на Локомотив Авиа, а попитан за нови попълнения, Найден Найденов отговори:

"Засега няма да търсим нови попълнения. Ще продължим с този състав. Просто трябва още малко да поизчистим нещата, но явно Левски са малко по-напред, защото и те са мога да кажа на 80% от отбора си."

"Поздравявам Левски, поздравявам и моите момчета за играта. Публиката видя хубав волейбол и хубави изпълнения, а това е най-важното за българския волейбол", заяви още Найденов.

