Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България

Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България, след като преди малко Локомотив Авиа (Пловдив) загуби от Левски София с 1:3 гейма във финала на турнира за efbet Суперкупа на България 2025.

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

По този начин Казийски, който още от следващата седмица ще премине в турския Халкбанк (Анкара), остава с един единствен трофей спечелен в България - Купата на страната с тима на Славия през сезон 2004/2005.

Иначе във впечатляващата си кариера до момента 41-годишната звезда има 27 спечелени трофеи, от които 17 с италианския гранд Тренто.

Локомотив Авиа: Благодарим на Матей Казийски! Чакаме те отново!

Спечелените трофеи от Матей Казийски в кариерата му до сега:

Купа на България (2005) - със Славия

Шампион на Русия (2006) - с Динамо (Москва)

Купа на Русия (2006) - с Динамо (Москва)

Шампион на Италия (2008, 2011, 2013, 2015, 2023) - с Тренто

Купа на Италия (2010, 2012, 2013) - с Тренто

Суперкупа на Италия (2011, 2021) - с Тренто

Купа на Емира на Катар (2013) - с Ал Раян

Суперкупа на Турция (2013) - с Халкбанк (Анкара)

Шампион на Турция (2014) - с Халкбанк (Анкара)

Купа на Турция (2014) - с Халкбанк (Анкара)

Шампион на Катар (2015) - с Ал Раян

Клубно първенство на Арабския залив (2015) - с Ал Раян

Шампион на Япония (2020) - с ДжейТЕКТ Стингс (Кария)

Победител в Шампионската лига (2009, 2010, 2011) - с Тренто

Победител на Световното клубно първенство (2009, 2010, 2011, 2012) - с Тренто

Снимки: Борислав Трошев