Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски
Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България

  • 19 окт 2025 | 21:34
Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България, след като преди малко Локомотив Авиа (Пловдив) загуби от Левски София с 1:3 гейма във финала на турнира за efbet Суперкупа на България 2025.

По този начин Казийски, който още от следващата седмица ще премине в турския Халкбанк (Анкара), остава с един единствен трофей спечелен в България - Купата на страната с тима на Славия през сезон 2004/2005.

Иначе във впечатляващата си кариера до момента 41-годишната звезда има 27 спечелени трофеи, от които 17 с италианския гранд Тренто.

Спечелените трофеи от Матей Казийски в кариерата му до сега:

Купа на България (2005) - със Славия

Шампион на Русия (2006) - с Динамо (Москва)

Купа на Русия (2006) - с Динамо (Москва)

Шампион на Италия (2008, 2011, 2013, 2015, 2023) - с Тренто

Купа на Италия (2010, 2012, 2013) - с Тренто

Суперкупа на Италия (2011, 2021) - с Тренто

Купа на Емира на Катар (2013) - с Ал Раян

Суперкупа на Турция (2013) - с Халкбанк (Анкара)

Шампион на Турция (2014) - с Халкбанк (Анкара)

Купа на Турция (2014) - с Халкбанк (Анкара)

Шампион на Катар (2015) - с Ал Раян

Клубно първенство на Арабския залив (2015) - с Ал Раян

Шампион на Япония (2020) - с ДжейТЕКТ Стингс (Кария)

Победител в Шампионската лига (2009, 2010, 2011) - с Тренто

Победител на Световното клубно първенство (2009, 2010, 2011, 2012) - с Тренто

Снимки: Борислав Трошев

