  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дамян Колев пред Sportal.bg: Може би започнахме по-нервно, но успяхме да влезем добре в мача и накрая се поздравихме с победата

Дамян Колев пред Sportal.bg: Може би започнахме по-нервно, но успяхме да влезем добре в мача и накрая се поздравихме с победата

  • 20 окт 2025 | 00:31
  • 169
  • 0

Либерото на новия-стар победител в турнира за efbet Суперкупа на България 2025 Левски София Дамян Колев сподели след спечеления финал срещу Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма, че може би са започнали по-нервно, но са успяли да влезат добре в мача и накрая са се поздравили с победата. Ето още какво каза Колев пред камерата на Sportal.bg след успеха:

"Да, играхме срещу силен отбор, но както виждате и ние сме. Може би започнахме по-нервно, но след това успяхме да влезем добре в мача, почнахме да водим темпото и накрая се поздравихме с победата. Млад отбор сме, но вече сме изиграли няколко финала и като си бил на финал, можеш по-лесно да се справиш с напрежението."

"Трудно е да превключа след световното първенство, но трябва да си насочиш фокуса върху това, което трябва да направиш. Вече е отминало и предстоят нови неща."

"Много се радвам, че залата беше пълна. И вчера имаше много хора. И искам да благодаря на всички хора, които са си отделили от времето да дойдат да ни подкрепят."

Снимка: НВЛ/Startphoto.bg

