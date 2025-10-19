Владо Николов: Стана един страхотен двубой

Шампионът Левски София победи вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) в спор за efbet Суперкупа на България 2025, който се игра пред пълна зала "Левски София".

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

“Стана един страхотен двубой! Изключително сме щастливи за този старт. Радвам се, че ,успяхме да спечелим. Слави Гоцев игра прекрасно в третия гейм. Той даде необходимата енергия, което беше феноменално”, заяви съпрезидентът на Левски София Владо Николов.