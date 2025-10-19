Популярни
Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  3. Владо Николов: Стана един страхотен двубой

Владо Николов: Стана един страхотен двубой

  • 19 окт 2025 | 21:47
  • 633
  • 0

Шампионът Левски София победи вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) в спор за efbet Суперкупа на България 2025, който се игра пред пълна зала "Левски София".

“Стана един страхотен двубой! Изключително сме щастливи за този старт. Радвам се, че ,успяхме да спечелим. Слави Гоцев игра прекрасно в третия гейм. Той даде необходимата енергия, което беше феноменално”, заяви съпрезидентът на Левски София Владо Николов.

  • 19 окт 2025 | 21:59
  • 176
  • 0
  • 19 окт 2025 | 21:34
  • 951
  • 0
  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 39137
  • 13
  • 19 окт 2025 | 19:48
  • 882
  • 0
  • 19 окт 2025 | 19:36
  • 383
  • 0
  • 19 окт 2025 | 19:18
  • 3856
  • 0
  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 140900
  • 348
  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17307
  • 16
  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 88181
  • 271
  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 39137
  • 13
  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2631
  • 15
  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 5816
  • 0