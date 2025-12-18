Полуфинал за Суперкупата на Италия: Наполи 0:0 Милан

Отборите на Наполи и Милан играят при резултат 0:0 в Рияд в първия полуфинал за Суперкупата на Италия, като победителят ще се изправи в понеделник срещу по-добрия измежду Болоня и Интер.

Антонио Конте е изменил позициите на някои играчи и така е извършил три промени след загубата с 0:1 от Удинезе. Капитанът Джовани Ди Лоренцо е върнат в защита, което означава, че десен халф-бек този път е Матео Политано. Това коства титулярното място на Сам Бойкема, а в отбрана отсъства и Алесандро Бонджорно, който е заменен от Жуан Жезус. Елиф Елмас пък днес е ляво крило за сметка на Ноа Ланг и така в халфовата линия се завръща Станислав Лоботка. Отдясно отново ще действа Давид Нерес, а в центъра на атаката е Расмус Хойлунд.

Масимилиано Алегри също е предприел три промени в стартовия си състав след равенството 2:2 със Сасуоло. Контузеният централен бранител Матео Габия е заместен от Кони Де Винтер. Като ляв халф-бек стартира Первис Еступинян вместо героя от миналия мач Давиде Бартезаги. В средата на терена ветеранът Лука Модрич е получил почивка от първата минута, което дава шанс за изява на Ардон Яшари. Кристофър Нкунку и Кристиан Пулишич пък са запазили местата си в нападение.

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

За съжаление на родните фенове, извън състава на „росонерите“ за мача остана българският талант Валери Владимиров. 17-годишният защитник пътува с тима до Саудитска Арабия, но остана извън групата за полуфинала, тъй като максималният допустив брой футболисти е 23 или с двама по-малко от извиканите от Алегри футболисти. Също така трябва да се отбележи, че играчите на Милан играят в този мач с фланелки, на които имената са им изписани на арабски език.

🇸🇦 When in R̸o̸m̸e̸ Riyadh... Matchday shirts, Supercoppa edition 🏆 pic.twitter.com/c4zjtuWFw4 — AC Milan (@acmilan) December 18, 2025

НАПОЛИ - МИЛАН 0:0



Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Рахмани, Жезус, Политано, Лоботка, Мактоминей, Спинацола, Нерес, Хойлунд, Елмас

Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Лофтъс-Чийк, Яшари, Рабио, Еступинян, Нкунку, Пулишич