Светослав Гоцев: 33.33% от това, което сме си поставили като цел, вече сме го постигнали

Капитанът на новия-стар победител в турнира за efbet Суперкупа на България 2025 Левски София Светослав Гоцев заяви след спечеления финал срещу Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма, че 33.33% от това, което са си поставили като цел, вече са го постигнали. Ето още какво сподели Гоцев след успеха.

"Страхотно е! Изстрадахме го. Мисля, че отборът на Локомотив заслужава респект и адмирации за това, което направиха. Изграден е от много опитни състезатели, така че за нас беше изключително трудно днес. Радвам се, че успяхме да издържим и, че устискаме дори когато изглеждаше, че всичко е приключило, не се предадохме."

"Вижте, ако Левски имаше политиката да оставя всички свои състезатели, говоря за Алекс Николов, Мони Николов, Вени Антов, Влади Гърков, може би щяхме да успяваме да спечелим по най-елементарния начин. Но идеята на този клуб е да даваме пример, да изграждаме млади състезатели, които да отиват навън, както отидоха от миналата година някои хора, и да се връщат след това да играят за националния отбор, защото това е примера - да играят за националния отбор."

"Това е новата продукция на Левски 2025-а. Слагаме основите, така че имаме интересни хора, надявам се все по-често да ги виждам вътре в игрището, защото опитът, който ще придобият на тренировка и на официален мач е малко по-различен. Сега имаме един изграден отбор от 6 играчи и 6, както споменах, са навън и по-неопитни, така че ще бъде трудно да се съхраним за всички срещи. Чисто психически няма да можем да изиграем всички мачове на максимум, това го знаем, но 33.33% от това, което сме си поставили като цел, вече сме го постигнали."

Снимки: Борислав Трошев