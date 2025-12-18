Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос със 7-а победа в Гърция

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) постигнаха 5-а поредна и общо 7-а победа в гръцката Волей лига. Воденият от Драган Нешич отбор би чисто като гост ЗАОН Кифисиас с 3:0 (25:14, 27:25, 25:19) в среща от 10-ия кръг на първенството.

Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

Така Паниониос е твърдо на 3-о място във временното класиране с 7 победи, 3 загуби и 21 точки. В последния 11-и кръг от първия полусезон Атанасийевич и компания са домакини на аутсайдера Илисиакос. Мачът е в събота (20 декември) от 19,00 часа българско време.

Елица Атанасийевич изигра пореден стабилен мач за Паниониос и завърши с 13 точки (42% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +7) за успеха, с колкото се отчете и Катерина Закяу.

Най-полезни пък станаха Бианка Ристишевич (1 блок, 67% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +11) и Полина Рахимова (2 блока, 3 аса и 32% ефективност в атака - +8) с 15 и 14 точки за победата.

За домакините от ЗАОН Елпида Тикманиду и резервата Фероники Зиога реализираха по 14 точки.