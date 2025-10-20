Гордан Люцканов: Публиката ни върна хъса и желание, за да вземем мача

Гордан Люцканов, който беше обявен за MVP на турнира за efbet Суперкупа на България 2025, сподели след спечеления финал от Левски София срещу Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма, че в моментите, в които са изоставали, публиката им е дала още повече енергия и са им върнали хъса и желанието, за да вземат мача. Ето още какво каза Люцканов след успеха:

"Много се радвам, че се получи така трудно, защото така победата ни е още по-сладка. Така се изграждаме като отбор и в тези моменти показваме характер, който ще ни трябва за напред в шампионата. Силното ни желание, отборната игра, спортния хъс, агресията, която приложихме, всичко това е една съвкупност от качества, които ни помогна да спечелим."

"Той (б.р. Матей Казийски) е може би най-класния състезател, срещу който съм играл. Много се радвам, че успях да спечеля."

"Уникална беше подкрепата на публиката. В моментите, в които изоставахме, те ни дадоха още повече енергия и ни върнаха хъса и желанието, за да вземем мача."

Снимки: Борислав Трошев