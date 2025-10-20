Популярни
  Гордан Люцканов: Публиката ни върна хъса и желание, за да вземем мача

Гордан Люцканов: Публиката ни върна хъса и желание, за да вземем мача

  20 окт 2025
Гордан Люцканов, който беше обявен за MVP на турнира за efbet Суперкупа на България 2025, сподели след спечеления финал от Левски София срещу Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма, че в моментите, в които са изоставали, публиката им е дала още повече енергия и са им върнали хъса и желанието, за да вземат мача. Ето още какво каза Люцканов след успеха:

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

"Много се радвам, че се получи така трудно, защото така победата ни е още по-сладка. Така се изграждаме като отбор и в тези моменти показваме характер, който ще ни трябва за напред в шампионата. Силното ни желание, отборната игра, спортния хъс, агресията, която приложихме, всичко това е една съвкупност от качества, които ни помогна да спечелим."

Гордан Люцканов MVP на Суперкупата на България

"Той (б.р. Матей Казийски) е може би най-класния състезател, срещу който съм играл. Много се радвам, че успях да спечеля."

Николай Желязков: Невероятна победа, за нас бе чест да спечелим срещу отбор с Матей Казийски

"Уникална беше подкрепата на публиката. В моментите, в които изоставахме, те ни дадоха още повече енергия и ни върнаха хъса и желанието, за да вземем мача."

Светослав Гоцев: 33.33% от това, което сме си поставили като цел, вече сме го постигнали
Владо Николов: Стана един страхотен двубой
Снимки: Борислав Трошев

