Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

  • 18 дек 2025 | 18:29
  • 419
  • 0
Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

Българският съдия Добромир Добрев получи втори наряд за световното клубно първенство за мъже в Бразилия. FIVB му повери дуела между представителя на домакините Волей Рената и катарския Ал Раян. Двубоят е тази нощ от 01,30 часа българско време.

Добрев вече ръководи мач на Ал Раян, който отборът загуби с 0:3 от друг бразилски тим – Прая Клуб. Той имаше наряд и като втори съдия на мача Сада (Крузейро) – Суехли (3:0).

Мария Колева и Прая ще играят за бронза на клубния Мондиал
Мария Колева и Прая ще играят за бронза на клубния Мондиал

Миналата седмица българският съдия беше и на световното клубно първенство за жени. Освен двубои от груповата фаза му беше поверено да бъде втори рефер на малкия финал, в който Прая Клуб победи Осаско с 3:0 в бразилско дерби.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Сашо Попов: Не играхме добре, дори да бяхме победили, пак щях да кажа същото

Сашо Попов: Не играхме добре, дори да бяхме победили, пак щях да кажа същото

  • 17 дек 2025 | 22:37
  • 1868
  • 2
Николай Желязков: Заслужавахме повече победата

Николай Желязков: Заслужавахме повече победата

  • 17 дек 2025 | 22:15
  • 2159
  • 7
Силен Аспарух Аспарухов с 16 точки, Шлепск с нова загуба в Полша

Силен Аспарух Аспарухов с 16 точки, Шлепск с нова загуба в Полша

  • 17 дек 2025 | 21:28
  • 1371
  • 1
Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 26281
  • 74
Димитър Димитров с 20 точки и нова победа в Република Корея

Димитър Димитров с 20 точки и нова победа в Република Корея

  • 17 дек 2025 | 21:02
  • 3052
  • 0
Нефтохимик само с един мач срещу Макаби (Тел Авив) в "Чалъндж къп"

Нефтохимик само с един мач срещу Макаби (Тел Авив) в "Чалъндж къп"

  • 17 дек 2025 | 20:41
  • 1767
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 40167
  • 79
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 42927
  • 120
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 65234
  • 141
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 36690
  • 47
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 21117
  • 33
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 27401
  • 26