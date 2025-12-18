Популярни
Марица е "Отбор на Пловдив" за 2025 година

  • 18 дек 2025 | 15:28
  • 197
  • 0

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) бе избран за “Отбор на Пловдив” за 2025 година. Жълто-сините спечелиха приза в традиционната анкета за най-добри спортни постижения на състезателите и отборите от града за отминаващата година.

На специална церемония в Градската художествена галерия Жълто-сините получиха своята награда от кмета на Пловдив Костадин Димитров. От страна на клуба присъстваха мениджърът Борис Халачев, старши треньорът Ахметджан Ершимшек, както и състезателките – Жана Тодорова, Ива Дудова, Елисавета Сариева и Александра Китипова.

През 2025 година Марица спечели рекордна 11-а поредна титла на България и завоюва 10-ата си Купа на страната. Освен това, Жълто-сините за първи път в историята излязоха от групите на Шампионската лига и така достигнаха до 1/4-финалите в турнира за Купата на ЦЕВ.

В индивидуалната класация за най-добрите спортисти на Пловдив за 2025 година Ива Дудова зае 9-ото място. В подреждането на най-добрите млади спортни таланти пък световните шампионки за девойки до 19 години Елисавета Сариева, Александра Китипова и Дарина Нанева се наредиха на третата позиция.

До края на годината Марица има възможност да прибави и още един трофей в своята витрина. От 19 до 21 декември за Жълто-сините предстои участие в турнира за Купата на България в зала Христо Ботев в София. В четвъртфиналния сблъсък съперник на маричанки е отборът на Миньор (Перник). Срещата е в петък от 12:30 часа.

