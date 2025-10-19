Матей Казийски: Браво на Левски, заслужаваха победата!

Шампионът Левски София победи вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) в спор за efbet Суперкупа на България 2025, който се игра пред пълна зала "Левски София".

Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък.

"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на Левски, заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм", коментира Казийски.

Матей Казийски не успя да спечели втори трофей в България

"Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Желая на Локомотив само победи", каза още волейболистът.

Попитан дали би се върнал в пловдивския Локомотив, Матей Казийски отговори: "Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак."

"Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Има върху какво да се работи, но със сигурност нивото е прилично", заяви Казийски за видяното по време на турнира за Суперкупата, а на въпрос за новия си отбор Халкбанк и турското първенство, той обясни:

"Доколкото знам конкуренцията е много голяма и се надявам да покажем добра игра."

Снимки: Борислав Трошев