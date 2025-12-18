Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) нанесе първа загуба на Лоокомотив Авиа (Пловдив) от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Мирослав Живков надделяха изключително драматично като домакини с 3:2 (25:16, 14:25, 28:26, 19:25, 15:13) в последния мач от междинния 10-и кръг, игран тази вечер в зала "Иван Вазов".

Така старозагорци са на 6-о място във временното класиране с 5 победи, 4 загуби и 15 точки, с колкото е и 5-ият Пирин (Разлог), но с по-добро геймово съотношение. Независимо от загубата пък Локомотив остава начело с 8 победи и 22 точки.

В последния 11-и кръг от първия полусезон Берое ще гостува на Славия, докато пловдичани са домакини на Нефтохимик 2010 (Бургас) в дербито на кръга. Срещите са съответно в неделя (21 декември) от 17,00 часа и в понеделник (22 декември) от 19,15 часа.

Началото на първия гейм беше по-добро за домакините от Берое, които поведоха с 2:0 след силен ас на Пламен Шекерджиев и отлична блокада на Иван Латунов. Разликата стана 5:2 след блок на Бранислав Ханушек, а след това до 7:3 след бомбен ас на Мартин Мечкаров. Това накара треньорът на Локомотив Найден Найденов да вземе прекъсване. Въпреки това, последва нови две директни точки от сервис за Мечкаров и грешка в атака на Кирил Колев от пловдичани и 10:3. Блокада на Шекерджиев - 11:3 и втори тайм-аут за Найден Найденов. Нов ас на Мечкаров и 12:3. Берое запази аванса си до 16:7 след успешна атака на Велизар Чернокожев. Играта продължи точка за точка до 20:11 след блок-аут на Шекерджиев, след което играчите на Мирослав Живков без проблеми спечелиха гейма с 25:16 след блок-аут на Мечкаров.

Втората част започна с преднина за Локомотив от 3:1 след две грешки в атака на Мартин Мечкаров и Велизар Чернокожев от домакините. Преднината на пловдичани стана 7:3 след отличен блок на Тодор Вълчев и мощна контра на Жулиен Георгиев, което принуди наставникът на Берое Мирослав Живков да поиска тайм-аут. Последва и блокада на Ивайло Дамянов и ас на Кристиян Алексов и 9:3. Берое намали до 5:9 след сгрешен сервис на Алексов и атака в аут на Жулиен Георгиев, но Локомотив си върна преднината при 12:6 след успешна атака на Алексов и блок на разпределителя Владимир Станков. Разликата нарасна до 16:7 след атака и ас на Тодор Вълчев последвани от контра на Георгиев и грешка на Мечкаров. Независимо от усилията на Берое, Локомотив задържа преднината си до 20:10 след атака на Алексов. В крайна сметка пловдичани затвориха гейма при 25:14 след нова атака на Вълчев, за да изравнят за 1:1.

И третия гейм стартира с аванс за Локомотив от 3:1 след контра на разпределителя Владимир Станков и грешка на Пламен Шекерджиев. Постепенно Берое успя да изравни при 6:6 след грешка от сервис на Ивайло Дамянов и отлична блокада на Шекерджиев, след което дори поведе с 8:6 след грешка на Тодор Вълчев и нов блок на Шекерджиев. Това накара Найден Найденов да вземе прекъсване за гостите. Играта отново продължи напълно равностойно и точка за точка до 13:11, след което Локомотив стигна до 13:13 след атака от втора линия на Кристиян Алексов и страхотна изява при мрежата на Тодор Вълчев. Двата тима продължиха да играят равностойно и да се борят за всяка точка до 19:19, като междувременно си размениха по веднъж водачеството в резултата, след което Берое дръпна с 21:19 след два последователни аса на влезлия като резерва Рангел Витеков. След тайм-аута за Найден Найденов и Локомотив, се стигна до ново равенство при 21:21 след сгрешен сервис на Витеков и контра на Тодор Вълчев. Пловдичани дори излязоха напред при 22:21 след успешна блокада на Вълчев. Последва обрат и Берое стигна до геймбол при 24:23 след атака през центъра на Бранислав Ханушек и контра на Пламен Шекерджиев. Атака на Вълчев и 24:24. Битката за гейма между двата отбора продължи до 26:26, след което Берое го измъкна с 28:26 след поредна успешна атака и ас на Шекерджиев.

Както равностойно завърши третия гейм, така започна и четвъртата част до 8:8, след което Локомотив дръпна с 10:8 след две грешки на домакините - на Мартин Мечкаров и разпределителя Николай Манчев. За пореден път играта продължи точка за точка до 15:13, след което разликата нарасна до 18:13 след ас на Тодор Вълчев и грешки в атака на Велизар Чернокожев и Пламен Шекерджиев. След прекъсването за Найден Найденов, Берое намали до 15:18 след грешка от сервис на Вълчев и контра на Мечкаров, а след това до 17:19 след два поредни блока на Махди Бентахер. Пловдичани успяха да си върнат преднината при 21:17 след атака през центъра на Ивайло Дамянов и грешка на Мечкаров. В крайна сметка Локомотив спечели гейма с 25:19 след грешка от сервис на Бентахер, с което вкара мача в решителен тайбрек.

Решителната пета част тръгна равностойно до 7:7, но все пак размяната на полетата дойде при 8:7 за Берое след грешка от сервис на Жулиен Георгиев. Домакините увеличиха преднината си при 10:8 след контра блок-аут на Мартин Мечкаров, след което Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Независимо от това, последва нова успешна контра на Мечкаров - 11:8 и втори тайм-аут за Найденов. Въпреки това, старозагорци запазиха аванса си до 13:10 след атаки на Велизар Чернокожев и Пламен Шекерджиев. Локомотив успя да спаси три мачбола и намали до 13:14 след две атаки и блокада на Жулиен Георгиев. Все пак, Берое измъкна победата след 15:13 след атака на Чернокожев за крайното 3:2.

Най-резултатни за Берое станаха Велизар Чернокожев (53% ефективност в атака - +10) и Пламен Шекерджиев (5 блока!, 2 аса, 43% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +13) с по 20 точки за победата. Чернокожев бе обявен и за MVP на мача.

За тима на Локомотив Тодор Вълчев (3 блока, 4 аса, 50% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +14) и Жулиен Георгиев (1 блок и 54% ефективност в атака - +9) реализираха 21 и 20 точки, но и това не помогна за успеха.

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 3:2 (25:16, 14:25, 28:26, 19:25, 15:13)

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев, Велизар Чернокожев 20, Пламен Шекерджиев 20, Мартин Мечкаров 16, Бранислав Ханушек 4, Иван Латунов 9 - Петър Каракашев-либеро (Рангел Витеков 2, Спас Байрев 1, Махди Бентахер 6, Джеси Деланси, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 20, Тодор Вълчев 21, Кристиян Алексов 18, Ивайло Дамянов 15, Кирил Колев 4 - Мартин Иванов-либеро

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.