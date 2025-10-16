Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Керванът на MotoGP се отправя към своята най-южна дестинация, пистата „Филип Айлънд“ край Мелбърн, която ще приеме 19-я кръг за сезон 2025 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Австралия, който ще мине без световния шампион Марк Маркес. Всички часове са в българско време.

Петък (17 октомври):

1:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

1:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

2:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

5:15 часа – Moto3 официална тренировка

6:05 часа – Moto2 официална тренировка

7:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (18 октомври):

0:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

1:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

2:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

2:50 часа – MotoGP квалификация

4:45 часа – Moto3 квалификация

5:40 часа – Moto2 квалификация

7:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (19 октомври):

1:40 часа – MotoGP загрявка

3:00 часа – Moto3 състезание (21 обиколки)

4:15 часа – Moto2 състезание (23 обиколки)

6:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

