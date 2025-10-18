Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Промениха програмата на Гран При на Австралия заради очаквания бурен вятър в неделя

  • 18 окт 2025 | 03:47
Организаторите на Гран При на Австралия в MotoGP обявиха промяна в програмата на неделния ден на „Филип Айлънд“, която е продиктувана от очакваното лошо време.

Заради прогнозираните бурни ветрове в ранните часове на деня беше решено програмата да започне с един час по-късно от оригиналното. Така състезанието в Moto3 ще стартира в 4:00 часа българско време, състезанието в Moto2 ще бъде от 5:15 часа, а надпреварата за Гран При на Австралия в MotoGP ще стартира в 7:00 часа.

Целта на тази промяна е да се гарантират максималното добрите условия за провеждането на трите състезания, както и да се подсигури безопасността на феновете. Припомняме, че преди две години, отново заради метеорологичните условия, състезанието в MotoGP се проведе в събота, а отложеният за неделя спринт не се състоя, след като преди това надпреварите в Moto3 и Moto2 се проведоха при много тежки условия.

Снимки: MotoGP

