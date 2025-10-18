Промениха програмата на Гран При на Австралия заради очаквания бурен вятър в неделя

Организаторите на Гран При на Австралия в MotoGP обявиха промяна в програмата на неделния ден на „Филип Айлънд“, която е продиктувана от очакваното лошо време.
Куартараро шокира Бедзеки и спечели полпозишъна в Австралия
Заради прогнозираните бурни ветрове в ранните часове на деня беше решено програмата да започне с един час по-късно от оригиналното. Така състезанието в Moto3 ще стартира в 4:00 часа българско време, състезанието в Moto2 ще бъде от 5:15 часа, а надпреварата за Гран При на Австралия в MotoGP ще стартира в 7:00 часа.
Целта на тази промяна е да се гарантират максималното добрите условия за провеждането на трите състезания, както и да се подсигури безопасността на феновете. Припомняме, че преди две години, отново заради метеорологичните условия, състезанието в MotoGP се проведе в събота, а отложеният за неделя спринт не се състоя, след като преди това надпреварите в Moto3 и Moto2 се проведоха при много тежки условия.
Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Снимки: MotoGP