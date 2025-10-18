Дори и сблъсък с чайка не успя да спре Бедзеки в спринта в Австралия

Марко Бедзеки спечели своята втора поредна и общо трета спринтова победа за сезона в MotoGP, след като триумфира в късото състезание на пистата „Филип Айлънд“ в Австралия.

Another one! 🎯



Marco Bezzecchi wins the Tissot Sprint at Phillip Island! 🦤#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/LBYHINLCs1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

За пилота на Априлия спринтът не започна по най-добрия възможен начин, тъй като още в първите метри на загряващата обиколка той се удари в чайка, която точно беше излетяла от старт-финалната права. След този удари в предната аеродинамика на Бедзеки имаше няколко заклещени пера, но дори и те не попречиха на италианеца да стигне до победата, въпреки че той допусна една много сериозна грешка в средата на дистанцията от 13 обиколки.

Brilliant Bez 🥇



The Italian storms to victory on the Island!#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/WY3yFudyuA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Неточността на Бедзеки дойде в спирането за десетия завой, когато той преследваше пилота на Тракхаус Априлия Раул Фернандес за първото място. След тази грешка заводският представител на Априлия изостана на малко над секунда от своя колега от сателитния тим на Априлия, но бързо-бързо успя да навакса своя пасив и да се върне в битката за първото място.

Атаката на Бедзеки дойде във втория завой в началото на десетата обиколка, а Фернандес нямаше отговор за тази маневра на италианеца. Впоследствие Бедзеки наложи непосилно за своя съперник темпо и до финала успя да се откъсне на 3.1 секунди пред пилота на Тракхаус Априлия.

After a few failed attempts, Bez does grab the lead! ✅#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/VjshvO6l0f — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Трети на „Филип Айлънд“ завърши Педро Акоста, който през цялото време се бореше с местния любимец Джак Милър. Пилотът на Прамак Ямаха пробва няколко атаки, включително една финална в последния завой на надпреварата, но така и не успя да се пребори за призово класиране пред собствената си публика, финиширайки четвърти пред Фабио Ди Джанантонио, който оформи челната петица.

Missed out on that coveted Sprint podium by 0.066s ⏱️@jackmilleraus can be proud 👏#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/YG2rQhlvSd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Алекс Маркес направи отлично потегляне от шестата позиция и поведе за кратко в самото начало, но след това постепенно се смъкна обратно до шестото място на финала. Зад него зоната на точките допълниха стартиралият от полпозишъна Фабио Куартараро, Лука Марини и Пол Еспаргаро.

В генералното класиране с победата си днес Бедзеки се доближи на само осем точки от Франческо Баная в борбата за третото място в крайното класиране, след като пилотът на Дукати завърши 19-и на цели 32.4 секунди зад своя съперник без да е падал. Пред тях отсъстващият световен шампион Марк Маркес си води с актив от 545 точки и аванс от 179 пред своя брат Алекс, който на свой ред има преднина от 92 пред Баная.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Филип Айлънд"

Състезанието за Гран При на Австралия, 19-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за 7:00 часа българско време утре сутринта.

Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages