Ауди запали първия си болид за Формула 1

Отборът на Ауди разкри, че е запалил своя първи болид за Формула 1, а това се е случило още на 19 декември в базата на тима в Хинвил.

Този момент бележи важна стъпка по пътя на Ауди към световния шампионат, а той доказва успешната интеграция на всички по-важни компоненти от автомобила, които се разработват в различни държави. Шасито на Ауди се произвежда в Хинвил, където беше базиран тимът на Заубер, който беше закупен от германския производител, чиито задвижващи системи се разработват в Нойбург. Отделно Ауди има и технически център в Бичестър, който беше открит през миналата година.

„Това успешно стартиране е критичен етап, който потвърждава качеството на работата и сътрудничеството между всички отдели. То зарежда целия екип и осигурява ясен фокус, докато се подготвяме за следващите фази на разработка, включително момента, в който за първи път извеждаме колата на пистата. Това постижение поставя първото ни състезание в Мелбърн във фокуса на вниманието и ние ще градим върху тази основа като един обединен екип“, заяви ръководителят на Ауди Джонатан Уитли по повод успешното първо запалване на болида.

Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

Ауди ще представи официално своите цветове за дебютния си сезон във Формула 1 на 20 януари в Берлин. Пилоти на германския тим ще бъдат ветеранът Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, за когото това ще бъде втори сезон във Формула 1.

Снимки: Audi