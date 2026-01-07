Ауди запали първия си болид за Формула 1

Популярни
  • 7 яну 2026 | 16:20
Отборът на Ауди разкри, че е запалил своя първи болид за Формула 1, а това се е случило още на 19 декември в базата на тима в Хинвил.

Този момент бележи важна стъпка по пътя на Ауди към световния шампионат, а той доказва успешната интеграция на всички по-важни компоненти от автомобила, които се разработват в различни държави. Шасито на Ауди се произвежда в Хинвил, където беше базиран тимът на Заубер, който беше закупен от германския производител, чиито задвижващи системи се разработват в Нойбург. Отделно Ауди има и технически център в Бичестър, който беше открит през миналата година.

„Това успешно стартиране е критичен етап, който потвърждава качеството на работата и сътрудничеството между всички отдели. То зарежда целия екип и осигурява ясен фокус, докато се подготвяме за следващите фази на разработка, включително момента, в който за първи път извеждаме колата на пистата. Това постижение поставя първото ни състезание в Мелбърн във фокуса на вниманието и ние ще градим върху тази основа като един обединен екип“, заяви ръководителят на Ауди Джонатан Уитли по повод успешното първо запалване на болида.

Ауди ще представи официално своите цветове за дебютния си сезон във Формула 1 на 20 януари в Берлин. Пилоти на германския тим ще бъдат ветеранът Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, за когото това ще бъде втори сезон във Формула 1.

Снимки: Audi

