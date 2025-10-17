Марко Бедзеки излезе начело с рекордно темпо в края на петъчните тренировки

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки оглави класирането в края на официалната тренировка пред Гран При на Австралия, в която италианецът буквално унищожи абсолютния рекорд на пистата „Филип Айлънд“.

Досегашното върхово постижение на австралийското трасе беше притежание на съотборника на Бедзеки Хорхе Мартин, който го постави в квалификацията преди две години с мотора на Прамак Дукати. Тогава Мартинатора постигна 1:27.246, а днес Бедзеки подобри това постижение с цели 0.754 секунди, след като завърши сесията с резултат от 1:26.492.

По този начин италианецът си осигури аванс от 0.291 пред Раул Фернандес, а тройката с пасив от 0.420 оформи Фабио Ди Джанантонио. Четвърти и пети се класираха Фабио Куартараро и Алекс Маркес, а топ 10 допълниха Алекс Ринс, Лука Марини, Пол Еспаргаро, Франческо Баная и Педро Акоста. Всички те също слязоха под рекорда на Мартин, което стори и Фермин Алдегер.

Победителят от Гран При на Индонезия обаче не успя да намери място в десетката, изоставайки с 0.005 от Акоста и той ще трябва да мине през първата фаза на квалификацията утре. Там компания на пилота на Грезини Дукати ще правят Брад Биндър, представителят на домакините Джак Милър, Жоан Мир, Йоан Зарко, Мигел Оливейра, Франко Морбидели, Ай Огура, Лоренцо Савадори, Енеа Бастианини, Микеле Пиро и Сомкиат Чантра.

В рамките на вторите 60 минути за подготовка на „Филип Айлънд“ бяха отчетени две падания, като и двете дойдоха в четвърти завой. Първо на земята в него се озова Акоста, който падна малко преди средата на сесията. А малко преди нейния край сходно падане имаше и за тестовия пилот на Дукати Пиро, който този уикенд кара на мястото на световния шампион Марк Маркес, който е контузен и със сигурност ще пропусне и Гран При на Малайзия следващата седмица.

Уикендът за Гран При на Австралия, 19-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 2:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 2:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартирана за спринта и състезанието на „Филип Айлънд“.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

