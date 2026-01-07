Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън с емоционално послание към феновете си навръх рождения си ден

  • 7 яну 2026 | 16:59
Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън отправи емоционално послание към своите фенове навръх 41-ия си рожден ден.

Пилотът на Ферари първо говори затова как е презаредил батериите, прекарвайки време със своето семейство по време на празниците. След това той благодари на феновете за това, че не са го изоставили в хода на изключително тежкия сезон 2025, в който за първи път в своята кариера Хамилтън не записа нито един подиум в основно състезание. Той също така обърна внимание и на факта, че според китайския календар сега предстои годината на Коня, което е ясно послание, че очаква по-силна година за него и за Ферари.

„Още едно завръщане. Невероятно съм благодарен за тази почивка. Имах време да се откъсна, да презаредя и да намеря малко вътрешен мир. Времето със семейството и приятелите, изпълнено с почивка и смях, беше всичко, от което се нуждаех след една много изтощителна година. В свят, който се движи толкова бързо и постоянно сме дърпани в толкова много посоки, наистина се откъснах и това беше най-невероятното чувство.

„Осъзнавам, че навлизаме в годината на Коня и оставяме зад гърба си годината на Змията. Времето за промяна е сега. Започване на нови рутини, оставяне на нежелани модели и работа върху растежа.

„Освободете се от нещата, които не ви служат. Това може да отнеме време, ще има неща, от които не можете да се отървете веднага, но всичко започва с първата стъпка. Въпреки че светът може да изглежда като бъркотия, надявам се, че сте фокусирани върху това да живеете живота си пълноценно. Бъдете себе си и никога не забравяйте кои сте. Научих това от много от вас, които ми казаха това през 2025 г., и никога повече няма да забравя! Вашата подкрепа означава целия свят за мен и аз също съм тук за вас. Никога не сте сами. Нека го правим ден по ден, стъпка по стъпка“, написа Хамилтън.

Люис Хамилтън е статистически най-успешният пилот в историята на Формула 1 със своите 105 победи, 202 подиума, 5018.5 точки, 104 полпозишъна, 68 най-бързи обиколки и седем титли.

Снимки: Gettyimages

