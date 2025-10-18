Куартараро шокира Бедзеки и спечели полпозишъна в Австралия

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро завоюва своя пети полпозишън за сезон 2025, след като напълно изненадващо триумфира в квалификацията за Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“, побеждавайки Марко Бедзеки.

Бедзеки изглеждаше недостижим за своите съперници, но със своята финална обиколка за 1:26.465 Куартараро успя да изпревари пилота на Априлия с 0.031 секунди и да запише първия си полпозишън от Гран При на Нидерландия в края на юни насам. Трети на стартовата решетка ще застане представителя на домакините Джак Милър, който трябваше да минава през първата фаза на квалификацията.

Left it late to SHATTER THE LAP RECORD! 💥



FABIO QUARTARARO ON POLE 🔥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/nHt7D1FUd2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Присъствието на австралиеца на първата редица означава, че за първи път от Гран При на Нидерландия през 2021 година двама пилоти с мотори на Ямаха ще стартира от първата редица. Милър беше с 0.243 по-бавен от Куартараро и изпревари с 0.143 Раул Фернандес от състава на Тракхаус Априлия в битката за третото място.

Fabio Quartararo on pole ✅

New all-time lap record ✅@jackmilleraus on the front row ✅



Could it get any better for Yamaha? 🔝#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/e7S1MS8py6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

До испанеца на втория ред ще застанат Педро Акоста и регистриралият две падания в хода на втората фаза на квалификацията Алекс Маркес. Зад него третата редица ще оформят победителят от състезанието в Индонезия преди две седмици Фермин Алдегер, Пол Еспаргаро и Лука Марини. Най-бавни в решителните 15 минути на битката за полпозишъна бяха Фабио Ди Джанантонио, Франческо Баная и Алекс Ринс, които ще оформят четвъртия ред на стартовата решетка.

A nightmare Q2 for @alexmarquez73 💥



That's crash number two of the session for the Spaniard! #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/jQnJxrkiiE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Най-бърз в края на първата фаза на квалификация с време от 1:27.071 беше Алдегер, а втори с пасив от 0.009 се класира Милър, който изпревари с 0.029 бившия си съотборник Брад Биндър в спора за последното място във втората фаза на квалификацията. Това остави южноафриканския пилот на КТМ на 13-тото място на стартовата решетка, поне засега, тъй като Биндър тепърва ще бъде разследван за два инцидента в хода на квалификацията.

В първия случай пилотът на КТМ беше много близо до това да бъде ударен от Лоренцо Савадори в спирането на „Сибир“, докато двамата бяха в подготвителни обиколки. За да избегне удара тестовият пилот на Априлия, който този уикенд кара на мястото на Хорхе Мартин, наби рязко спирачките, вдигна задната гума и падна доста тежко, след което имаше нужда от малко време, за да се изправи.

Massive crash AND stoppie to avoid contact 🤯



Glad to see Savadori is back on his feet after that one! 💪#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/JqTYUqonYC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Вторият инцидент с участието на Биндър дойде в края на сесията, когато той се движеше бавно върху идеалната линия и попречи на Йоан Зарко, който беше в бърза обиколка. Разбира се, французинът не остана много доволен от поведението на своя съперник, който почти сигурно ще получи наказание от стюардите на MotoGP поне за този инцидент.

Иначе за момента Биндър трябва да раздели петата редица с Жоан Мир и Зарко, а зад тях на шестата трябва да застанат Мигел Оливейра, Франко Морбидели и Ай Огура. Седмият ред ще си поделят Савадори, Енеа Бастианини и Сомкиат Чантра, а самотен на последната редица ще бъде заместникът на световния шампион Марк Маркес в състава на Дукати Микеле Пиро.

Уикендът за Гран При на Австралия, 19-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 7:00 часа българско време със спринтовото състезание на пистата „Филип Айлънд“, което ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Обновена програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages