Маркес призна, че краят на кариерата му наближава заради всички контузии

  • 7 яну 2026 | 18:18
Световният шампион в MotoGP Марк Маркес призна, че ще се оттегли по-скоро от желаното, заради всички травми, които го споходиха през последните години.

Испанецът изживя истинска одисея след травмата, която получи на „Херес“ през лятото на 2020 година. Последваха още няколко контузии, а последната от тях дойде в началото на октомври, само седмицата след като Маркес си гарантира световната титла в кралския клас.

„Най-трудното нещо за един атлет е да разбера кога и как да се оттегли, колко време да продължава. Аз вече знам, че ще се откажа по-рано от желаното, защото тялото ми ще ме предаде преди мозъкa ми.

„Ние сме в спорт, в който рискът от контузии е голям. Като цяло аз имах късмет до последния етап от кариерата ми. Ще трябва да разбера как е тялото ми всяка година, защото ментално аз съм като ракета“, обясни Маркес в интервю за La Sexta.

