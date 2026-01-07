Пилот от MotoGP разкри, че е бил арестуван като тийнейджър в Испания

Пилотът на Прамак Ямаха Джак Милър разкри във видео, публикувано на официалния сайт на MotoGP, че като тийнейджър той е бил арестуван в Испания за това, че е управлявал скутер без нужния лиценз.

Инцидентът се е случил когато австралиецът е бил 15-годишен, малко преди началото на неговата кариера в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Впоследствие Милър е трябвало да прекара един ден в ареста в Манреса, където е бил обискиран щателно, но намекна, че е научил ценен урок от цялото това изживяване.

„Всъщност аз вече съм бил арестуван веднъж. Карах скутер като 15-годишен без лиценз. След това трябваше да отиде в полицейското управление и да прекарам един ден там. Накараха ме да си сваля дрехите, за да ме проверят за оръжия. Житейски опит на 15, това им липсва на децата днес“, каза Милър.

Снимки: Gettyimages