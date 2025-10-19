Домакинска радост в Гран При на Австралия в Moto2

Сена Аджиъс спечели своята втора победа в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в домашната си Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“.

Представителят на домакините стартира от третата позиция и направи отлично потегляне, за да поведе още в самото началото. Още от първите обиколки на надпреварата се видя, че Аджиъс разполага с много добро темпо, но няколко неточности от страна на австралиеца в първия завой му костваха време и позволиха на неговите преследвачи да го притиснат.

A second moment at Turn 1 for Agius 🫢



And a brilliant exchange between Moreira and @ayumusasaki1 ⚔️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/gHfqQj8bV3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025

Сравнително бързо обаче Аджиъс изчисти карането си и започна да се откъсва, за да спечели с аванс от 3.6 секунди пред Давид Алонсо, след като в един момент преднината на победителя надскочи границата от шест секунди. Зад него Алонсо се пребори за второто място, възползвайки си от своя отличен усет в работата с гумите, който му позволи да бъде много бърз в края.

Returning to the podium in style! 🔥



Alonso brings home a hard-fought 2nd 🥈#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/tqTfA46Fy1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025

На финала миналогодишният шампион в Moto3 завърши на само 0.037 пред претендента за титлата Диого Морейра, а зад тях в челната петица влязоха още Дани Олгадо и Джейк Диксън. Бари Балтус финишира шести пред лидера в генералното класиране Мануел Гонсалес, който загуби скорост в края и се смъкна до седмата позиция, след като в голяма част от състезанието испанецът беше в борбата за второто място.

It wasn't what @18manugonzalez wanted but he still holds onto the lead of the standings 👀#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Wpti1QtbtT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025

Осми завърши Алберт Ареняс, а топ 10 допълниха Арон Канет и Аюуму Сасаки. Точки от надпреварата за Гран При на Австралия в Moto2 взеха още Адриан Уертас, Колин Вейер, Джо Робъртс, Дарин Биндър и Алонсо Лопес.

В генералното класиране Гонсалес остава начело, но с нищожния аванс от само две точки пред Морейра преди финалните три кръга за сезона. Трети с пасив от 35 пункта спрямо лидера е Канет, а след победата си днес Аджиъс се изкачва на осмото място с изоставане от 114 точки спрямо неговия съотборник Гонсалес.

For the first time ever an Australian wins at home in #Moto2 👏



A DREAM race by Senna Agius 🤩#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/2ybOyq5k9e — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025

Битката за титлата в Moto2 продължава следващата седмица с надпреварата за Гран При на Малайзия на „Сепанг“, след което керванът ще се завърне в Европа за финалните две състезание за сезона в Португалия и Валенсия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages