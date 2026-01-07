Първият болид на Ауди излиза на пистата още в петък?

Популярни
  • 7 яну 2026 | 20:58
  • 524
  • 0
След като по-рано днес отборът на Ауди обяви, че е направил успешно първо запалване на болида, с който ще дебютира във Формула 1, сега се появи информация, че той може да излезе на пистата още тази седмица.

Според racingnews365.com Ауди ще направи шейкдаун на своя автомобил на пистата „Каталуния“ край Барселона в петък, използвайки един от двата си разрешени снимачни дена. Според правилника в тези дни отборите са лимитирани до 200 километра със специални гуми, които са доста различни от тези, които се използва по време на състезателните уикенди.

Ауди запали първия си болид за Формула 1
Ауди запали първия си болид за Формула 1

През последните години стана практика тимовете да провеждат поне по един снимачен ден преди началото на предсезонните тестове, за да направят шейкдаун на своите коли. През тази година това ще бъде още по-важно поради въвеждането на изцяло новите технически правила, които включват промени по задвижващите системи, шаситата и аеродинамиката.

Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?
Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

Иначе Ауди ще представи цветовата схема за дебютния си сезон на 20 януари на специална церемония в Берлин. Няколко дни по-късно Ауди ще се завърне в Барселона за първия от трите предсезонни теста, който ще се проведе между 26 и 30 януари, но при закрити врата.

Снимки: Audi

