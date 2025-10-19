Шампионът Руеда лиши австралиеца Келсо от мечтаната победа у дома

Световният шампион в Moto3 Хосе Антонио Руеда спечели своята десета победа за сезон 2025, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австралия, побеждавайки представителя на домакините Джоел Келсо, който стартира от полпозишъна.

Австралиецът не направи най-доброто потегляне и загуби лидерството на старта от Руеда, но още във втория завой на състезанието успя да си върне водачеството. Впоследствие Келсо пробра да се откъсне и отвори лек аванс пред Руеда, но световният шампион успя да заличи изоставането си доста бързо.

Испанецът прекара няколко обиколки във въздушната струя на своя съперник преди да го атакува в подхода за първия завой в началото на седмия тур на състезанието. След като поведе за втори път в състезание, този път за постоянно, шампионът не допусна отново да загуби лидерската позиция, въпреки че буквално до финала на дистанцията от 21 обиколки Келсо се движеше като залепен за него.

Основната причина Келсо да не успее да намери път покрай световния шампион беше фактът, че Руеда беше много силен в последните два завоя, в които отваряше достатъчно голяма преднина, за да нулира въздушната струя на старт-финалната права. При минаването покрай карирания флаг в края на състезанието разликата между двамата беше 0.8 секунди.

So close to a home win but a second place to be proud of for @joelkelso66 👏#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/o3kFbsDgF9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025

Трети на цели 12.6 зад победителя финишира неговият съотборник Алваро Карпе, който трябваше да се бори със зъби и нокти за последната позиция на подиума. Битката за третото място се превърна в една класическа за Moto3 картинка, в която сравнително голям брой пилоти, в този случай осем, караха в група в голяма част от дистанцията и непрестанно разменяха своите позиции.

For the first time since the #ItalianGP, we see Carpe back on the podium 🥉#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/BeHbEsqhPd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025

Битката за последното място на подиума продължи буквално до самия край, но в крайна сметка то беше завоювано от Карпе, който завърши на само 0.058 пред Джоел Естебан, а петицата на още 0.077 зад Естебан финишира Максимо Куилес. В топ 10 попаднаха още Адриан Фернандес, Лука Лунета, Таийо Фурусато, Давид Алманса и Матео Бертели, които също бяха част от битката за третото място в голяма част от състезанието. Зоната на точките в Гран При на Австралия в Moto3 допълниха Кормак Бюкянан, Гуидо Пини, Никола Караро, Скот Огдън и Стефано Непа.

В генералното класиране шампионът Руеда е начело с актив от 365 точки и аванс от цели 134 пред Анхел Пикерас, който днес не взе точки след една доста плашеща екскурзия в зоната за сигурност на последния завой още преди средата на дистанцията. След нея испанецът изпадан извън топ 20, след което успя да се добере само до 17-ата позиция на финала. По този начин той загуби 11 точки от Куилес в борбата за вицешампионската титла, в която преди финалните три кръга двамата са разделяни от само три пункта.

Сезонът в Moto3 ще продължи следващата седмица с надпреварата за Гран При на Малайзия от пистата „Сепанг“. Със състезанието край Куала Лумпур ще бъде сложен край на турнето на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта из Азия и Австралия.

Снимки: Gettyimages