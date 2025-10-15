Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 514
  • 0

В понеделник Марк Маркес претърпя операция на дясното рамо, което той контузи по време на падането си в първата обиколка на Гран При на Индонезия след контакта с Марко Бедзеки в седмия завой на „Мандалика“.

Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес
Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

За световния шампион в MotoGP това беше общо осма операция на дясната ръка в рамките на последните шест години и за момента не се знае кога ще видим отново испанеца обратно на пистата. Ясно е, че той със сигурност ще пропусне следващите два старта в Австралия и Малайзия тази и другата седмица, като е напълно възможно той да не стартира и в последните два кръга в Португалия и Валенсия.

Марк Маркес претърпя операция №8 на дясната си ръка за по-малко от 6 години
Марк Маркес претърпя операция №8 на дясната си ръка за по-малко от 6 години

Според доктор Педро Луис Риполи, който говори пред испанския вестник Marca, контузия като тази на Маркес изисква период на възстановяване от 16 седмици. Ако това е така, то на теория ще видим световния шампион обратно на пистата чак за предсезонните тестове в началото на 2026 година.

В MotoGP вече няма свободни места за сезон 2026
В MotoGP вече няма свободни места за сезон 2026

„Това е контузия с добра прогноза, чието заздравяване изисква около 16 седмици – каза доктор Риполи – Ако има и допълнителни травми, те се третират в същия времеви диапазон.

„Акромиоклавикуларната луксация е травма, характеризираща се със загуба на ставна конгруентност между акромиона и ключицата. В зависимост от степента на изместване на ключицата, която винаги се движи нагоре, можем да приложим ортопедични или консервативни лечения. При спортисти на високо ниво, като Марк Маркес, предпочитаната техника е артроскопска, която намалява луксацията, съществуваща между ключицата и акромиона“, добави още испанският медицински експерт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

  • 14 окт 2025 | 19:14
  • 1181
  • 0
Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

  • 14 окт 2025 | 19:01
  • 3171
  • 5
Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

  • 14 окт 2025 | 18:45
  • 1660
  • 0
В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

  • 14 окт 2025 | 16:48
  • 1781
  • 1
Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

  • 14 окт 2025 | 16:34
  • 1229
  • 0
Слънчево и горещо време чака пилотите в Остин

Слънчево и горещо време чака пилотите в Остин

  • 14 окт 2025 | 16:25
  • 1501
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5714
  • 2
"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 14:01
  • 852
  • 1
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 13296
  • 19
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 4090
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6374
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 3657
  • 3