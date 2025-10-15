Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

В понеделник Марк Маркес претърпя операция на дясното рамо, което той контузи по време на падането си в първата обиколка на Гран При на Индонезия след контакта с Марко Бедзеки в седмия завой на „Мандалика“.

За световния шампион в MotoGP това беше общо осма операция на дясната ръка в рамките на последните шест години и за момента не се знае кога ще видим отново испанеца обратно на пистата. Ясно е, че той със сигурност ще пропусне следващите два старта в Австралия и Малайзия тази и другата седмица, като е напълно възможно той да не стартира и в последните два кръга в Португалия и Валенсия.

Според доктор Педро Луис Риполи, който говори пред испанския вестник Marca, контузия като тази на Маркес изисква период на възстановяване от 16 седмици. Ако това е така, то на теория ще видим световния шампион обратно на пистата чак за предсезонните тестове в началото на 2026 година.

„Това е контузия с добра прогноза, чието заздравяване изисква около 16 седмици – каза доктор Риполи – Ако има и допълнителни травми, те се третират в същия времеви диапазон.



„Акромиоклавикуларната луксация е травма, характеризираща се със загуба на ставна конгруентност между акромиона и ключицата. В зависимост от степента на изместване на ключицата, която винаги се движи нагоре, можем да приложим ортопедични или консервативни лечения. При спортисти на високо ниво, като Марк Маркес, предпочитаната техника е артроскопска, която намалява луксацията, съществуваща между ключицата и акромиона“, добави още испанският медицински експерт.

Снимки: Gettyimages