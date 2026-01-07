Скандално! Откраднаха последния карт на покойния Жул Бианки

Бащата на Жул Бианки, Филип, съобщи чрез пост в социалните мрежи, че вандали са откраднали общо девет картинга от семейството, включително последния карт на неговия покоен син, с който той се е състезавал преди да се насочи към едноместните болиди.

„Скъпи приятели, днес се обръщам към моето картинг семейство. Снощи ние бяхме ограбени и крадците откраднаха девет шасита от серия JB17 Forever. Още по-зле, те откраднаха последния карт на Жул, KZ 125 ART GP, както и мини картовете на моя внук. Освен финансовата стойност на машините, нас ни боли и за тяхната сантиментална стойност. Ако видите картове с JB17, моля да се обърнете към мен. Благодаря предварително“, написа Филип Бианки.

Неговият син се състезава във Формула 1 от началото на 2013 година до тежката му катастрофа в Япония през 2014 година. Бианки така и не успя да се възстанови от тежките наранявания на главата, които получи и почина през лятото на 2015 година. В негова чест организаторите на Формула 1 извадиха №17 от употреба, а и до ден днешен всички в спорта си спомнят с усмивка на френския състезател.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages